Des concept-cars à gogo chez Jeep

Avec son paysage désertique et les Rocheuses pas loin, Moab, dans l’Utah est le terrain de jeu idéal pour exploiter le potentiel des véhicules du constructeur américain Jeep.

Théâtre du Easter Jeep Safari, évènement annuel dédié à la firme américaine où se retrouvent des milliers de fans de la marque, Moab a vu défiler pour la première fois plusieurs concept-cars développés en collaboration avec Jeep Performance Parts by Mopar (JPP).

Au menu de l’évènement qui se tient depuis samedi dernier, et jusqu’au 17 avril prochain, la star était le retour du Jeep Wrangler Magneto 2.0 Concept : une version électrique du Wrangler de 625 chevaux et au couple de 1 355 Nm.

Un monstre, doté d’une boîte manuelle de six rapports, qui avale le 0 à 100 km/h en deux secondes.

Était également présent dans l’Utah, le Jeep Grand Cherokee Trailhawk PHEV Concept, un Grand Cherokee en version hybride avec pneus trail de 33 pouces montés sur des jantes de 20 pouces. Un concept clairement orienté tout-terrain.

Autre nouveauté à être présentée par la marque américaine, le Jeep ’41 Concept, un hommage à la Jeep Willys aux couleurs de la mythique Jeep de l’armée US.

À ses côtés on a pu découvrir le Jeep Rubicon 20th Anniversary Concept, un véhicule pour sa part 100 % thermique qui célèbre l’anniversaire de la Jeep Rubicon.

Plusieurs véhicules plus originaux ont aussi été présentés : le Jeep Rob Concept, un mélange audacieux de Wrangler et Gladiator 100 % électrique, le Jeep D-Coder et son coloris rouge, et le Jeep Wrangler Birdcage.