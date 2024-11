Des images du futur Mercedes GLC EV qui va permettre d'oublier le Mercedes EQC

On efface tout et on recommence, c’est ce que va faire Mercedes avec son SUV GLC EV. Le SUV Mercedes EQC qui inaugurait la nouvelle famille EQ chez Mercedes n’a pas connu le succès. Il faut dire qu’il s’agissait d’un modèle thermique transformé en modèle électrique. Pour l’Étoile, il s’agit maintenant de produire un véhicule pensé dès le départ pour la motorisation 100 % électrique.

Ainsi le futur Mercedes Glc EV devrait disposer de la plateforme MB.EA conçue pour les modèles à propulsion électrique qui dispose d’une architecture 800 volts afin de recharger plus rapidement. En ce qui concerne les performances de ce modèle, on sait qu’il disposera d’un ou de deux moteurs électriques selon la version et au moins une version performante Mercedes-AMG 53 est d’ores et déjà prévue.

Modifications esthétiques en cours de développement

Par rapport à de précédents prototypes de ce Mercedes GLC EV (que l’on appelait encore EQC), il semble que Mercedes a fait évoluer le style de son modèle. En effet, on remarque que des modifications ont été apportées au capot, en particulier dans la zone avant autour des phares et au-dessus de la calandre. Phares, calandre et bouclier avant ont été également modifiés. La face avant semble plus haute, même si le camouflage empêche d’être complètement affirmatif. Pour ce qui concerne la poupe, impossible de savoir à quoi ressemblera le modèle, camouflage et faux feux empêchant de se faire une idée précise sur la question.

Un modèle prévu pour 2025

Ce changement de style en cours de développement, s’explique peut-être parce que Mercedes voudrait donner un « look » vraiment différent à ses modèles électriques afin d’attirer plus facilement le client vers eux. Il peut aussi s’agir de modifications rendues nécessaires par des changements d’ordre technique. Tout cela ne devrait pas entraîner de retard pour la présentation de ce modèle qui devrait avoir lieu dans le courant de l’année 2025. Ce modèle s'attaquera directement aux Porsche Macan Electric et Audi Q6 e-tron.