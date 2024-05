Des nouveautés en Rafale et des positionnements qui font mal

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Renault Rafale : ni sportif ni luxueux mais très correct

Les services marketing aiment raconter de belles histoires. Et le storytelling du nouveau Renault Rafale entend bien transformer le nouveau SUV coupé du losange en un engin capable de faire monter la marque en gamme. Pas dupe de ces éléments de langage, Cédric Pinatel a pris le volant du nouveau vaisseau Renault qui, s'il ne franchit pas une étape dans la premiumisation ou le dynamisme n'en reste pas moins un engin familial et recommandable. En attendant une version plus en phase avec les désirs marketing qui devrait être signée Alpine.

Retrouvez tous les détails de l'essai du nouveau Rafale.

Citroën C3 : abordable sans être au rabais

Qui l'eût cru ? En ces temps de tarifs boursouflés, il serait donc possible de proposer une citadine à moins de 15 000 euros. C'est en tout cas la proposition de Citroën et de sa toute nouvelle C3. Olivier Pagès s'en est allé l'essayer, pour vérifier que la petite des chevrons de quatrième génération n'était pas une low cost de plus, avec un équipement indigent et un confort qui l'est tout autant. Il n'en est rien et la C3 coche toutes les cases de ce que Citroën revendiquait-il y a quelques années : l'automobile essentielle.

Retrouvez en détail l'essai de la nouvelle Citroën C3.

Cybertruck : la Tesla de trop ?

Cette semaine, Pierre-Olivier Marie a préféré visiter le salon Vivatech en compagnie du réalisateur Alain Daldem. C'est là, qu'au coin d'un stand, ils sont tombés nez à nez avec un monstre de 5,69m de long, 2,42m de large et plus de 3,1 tonnes sur la balance. Telle une rock star en tournée européenne, le Tesla Cybertruck va se montrer ici ou là, avant de retraverser l'Atlantique, car, décidément, le pick-up Tesla n'est adapté ni à notre législation ni à nos routes.

Retrouvez le Tesla Cybertuck par ici.

Fiat Croma, divine oubliée

Toujours partant pour dénicher des autos oubliées de tous qui cachent leurs qualités sous des atours négligés, Stephane Schlesinger a exhumé la Fiat Croma. dans sa version JTD 200. Cette auto au style tellement anodin qu'il est intemporellement moche reste pourtant, selon lui, pétrie de qualités. Par sa motorisation (200 ch), son confort (royal), son habitabilité (énorme) et son prix (dès 3 000 euros), on se demande si la vraie familiale accessible aujourd'hui n'est pas cette auto d'il y a près de 20 ans ?

Retrouvez la Fiat Croma en détails.