Des Peugeot 5008 pour la Police Nationale

Début septembre, en marge de la présentation du plan de relance, Gérald Darmamin, ministre de l'Intérieur, a annoncé que 400 millions d'euros seront investis pour renouveler et verdir le parc des forces de l'ordre. 15 000 véhicules seront changés dans les prochaines années, soit un véhicule sur quatre de la flotte des gendarmes, policiers et douaniers.

Et s'il a récemment commandé des Skoda, l'État n'oublie pas les marques hexagonales, surtout en ces temps compliqués. Ainsi, le gouvernement a passé une commande 1 000 Zoé. Ces citadines électriques de Renault seront livrées à la Gendarmerie et à la Police d'ici la fin de l'année. Le ministre était d'ailleurs récemment en visite dans l'usine de Flins.

Et la Police va également avoir le renfort dans ses rangs d'un autre modèle français, lui aussi made in France : le Peugeot 5008. Gérald Darmanin a annoncé que 600 exemplaires du SUV familial du Lion seront livrés dans les prochaines semaines. Il a montré sur ses réseaux sociaux le look des 5008 avec la sérigraphie Police Nationale. Aucun commentaire n'a été fait sur la motorisation, alors que ce modèle n'existe pas en hybride, contrairement à son petit frère 3008 et son cousin Citroën C5 Aircross.