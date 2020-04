Des pilotes à affronter sur Dirt Rally 2

Déçu des annulations et reports en série des épreuves du sport auto ? Le constructeur tchèque Skoda propose aux amateurs de compétition également propriétaire d'un PC, d'une Playstation 4 ou d'une Xbox One de rester dans la course par l'intermédiaire du jeu Dirt Rally 2.

L'opération consiste à mettre les gamers les plus talentueux en face de vrais pilotes tels que le champion d'Europe Chris Ingram. Seule la Skoda Fabia Rally 2 Evo dotée d'un 1,6l turbocompressé de 280 chevaux est disponible pour se mesurer aux autres participants. Il s'agit de l'auto proposée aux écuries pour participer -dans la vraie vie- à des manches de la catégorie R5.

Les résultats seront publiés sur les pages des réseaux sociaux tenues par Skoda au fur et à mesure des épreuves du 22 avril au 27 avril. Les personnes intéressées n'auront qu'à se rendre sur le site officiel du jeu pour s'inscrire et tenter de réaliser les meilleurs temps sur les étapes sélectionnées par la firme.