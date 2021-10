DESIGNERbyBELLU - Anthony Lo, le transfert de l'année

Il espérait sans doute récupérer un titre honorifique à l’heure où Renault, sous l’autorité de Luca de Meo, réorganisait les organigrammes de tous les studios de la direction du design. En effet, tandis que Laurens van den Acker conservait sa position dominante sur l’ensemble des marques du groupe Renault, des changements importants allaient intervenir à la tête de chacune desmarques.

Tout a commencé en novembre 2020 quand Gilles Vidal a été débauché de chez PSA. Une recrue de choix d’un granbd professionnel de l’industrie française : il travaillait chez PSA depuis 1996 en passant par Citroën et Peugeot. Cette grosse prise a été propulsée à la tête du design de la marque Renault.

Dans les mois qui ont suivi, d’autres personnalités recrutées un peu partout ont été installées dans les différents studios. Le 1 janvier 2021, Jean-Philippe Salar à pris la direction du design Lada. Luis, il appartient au sérail. Entré chez Renault dès 1996, c’est un spécialiste éminent des marchés de l’Europe de l’Est. Il succède à 47 ans à Steve Mattin chez Avtovaz, l’entreprise produisant les Lada.

En septembre, Renault est allé chercher Miles Nürnberger pour diriger le design de Dacia. Un choix pour le mois inattendu pour un créateur qui n’a pas peur de faire le grand écart. Nürnberger a passé treize années a dessiné des Aston Martin, des divas, des beautés fatales et le voilà assigné au dessin des futures Logan et Lodgy !

Il faut préciser que Nürnberger est venu remplacé au pied levé Alejandro Mesonero-Romanos qui avait fait une apparition furtive. Ce designer espagnol n’a travaillé que six mois chez Renault où il avait été entraîné par Luca de Meo, son ancien boss chez Seat. Il accepta l’offre de Stellantis qui l’invitait à prendre la direction du design Alfa Romeo. Tout est passionnant dans le métier de designer, qu’il s’agisse de créer des icônes chez un constructeur prestigieux mais malade ou d’imaginer des produits low-cost pour une enseigne populaire.

Les designers sont sans pitié et écoutent volontiers les sirènes du changement, de la variété et de la notoriété. La formation du groupe Stellantis a aussi entraîné des détournements de talents dérobés chez le concurrent. Pour régner sur le style de Fiat et Abarth, Stellantis est allé puiser chez les anciens de Renault. En l’occurrence, François Leboine qui a quitté le foyer de Renault après vingt-trois ans de fidélité.

Dans le jeu des chaises musicales, Anthony Lo a laissé passé son tour. Responsable du design extérieur de Renault depuis mars 2010, le designer hongkongais pouvait espérer une promotion dans le cadre de la réorganisation gérée par Luca de Meo. Il n’en fut rien. L’heure était donc opportune pour lui d’aller voir ailleurs.

Anthony Loa suivi un parcours cosmopolite et diversifié. Né à Hongkong en décembre 1964, il a fait ses études à l’Université polytechnique de sa ville avant de partir pour Londres et d’obtenir un diplôme du Royal College of Art. Anthony Lo débuta chez Lotus en 1987, puis fit un séjour chez Audi, de 1990 et 1993, avant de partir au Japon où il travailla au sein du centre de design avancé de Mercedes-Benz. Cette cellule avait été installée en 1992 sous l’autorité de Bruno Sacco (responsable du design Mercedes-Benz de 1974 à 1998) et confiée au Français Olivier Boulay. C’est au cœur de ce studio que la renaissance de la marque Maybach s’est esquissée avec la réalisation d’un concept car mémorable pour le Tokyo Motor Show 1997. Anthony Lo s’y était fortement impliqué.

En octobre 2000, Anthony Lo fut appelé chez Saab où un peu plus tard il prit la suite de Michael Mauer parti quant à lui chez Porsche.

Anthony Lo se fit remarquer par la création de concept cars alliant innovation et élégance à l’image de la Saab 9X présentée en ce jour de sinistre mémoire du 11 septembre 2001. Très vite, son rôle s’est étendu au design avancé de GM Europe dont Saab était une des composantes.

Chez Ford, Anthony Lo prend la succession de Moray Callum au poste de vice-président responsable du design que le designer écossais occupait depuis novembre 2016.