Deux jambes contre quatre roues, 100 km d'une course d'endurance inédite

" À 100 jours mon Ami ". L’invitation sonne comme un défi. Le 28 mars sur le circuit de la Ferté Gaucher Maxime Poutz, 26 ans tentera de battre la Citroën Ami Buggy sur 100 km de course.

Un challenge qui a mis à rude épreuve les ingénieurs de chez Citroën qui ont dû transformer en 3 mois un concept non roulant en modèle endurant capable d'avaler 100 km avec une seule charge d'une batterie homologuée WLTP pour 75 km max. Maxime de son côté a dû s'astreindre à un s'astreindre à entraînement de marathonien proposé par l'IA et ChatGPT.

Un challenge sportif et technique

L’aventure débute par une banale conversation lors du Mondial de l’automobile de Paris 2024. Citroën y présente l'Ami Buggy Vision. Maxime sous le charme propose au constructeur un pari un peu fou. Une course entre l'homme et l'Ami buggy sur 100 km et dans 100 jours. Un sacré défi pour les deux parties.

Le concept stylistique de la marque aux chevrons présenté au Mondial s'avère incapable de rouler au-delà de quelques mètres sur une chaussée digne d’un billard. De son côté Maxime affiche une condition physique plus proche du coureur du dimanche que du marathonien. "J'avais arrêté le sport depuis 7 ans " souligne celui qui se voit alors incapable de courir 100 bornes en une journée.

" Citroën a eu 100 jours pour transformer le concept car à un véhicule roulant et de mon côté j'ai eu 100 jours devenir un hyper-marathonien " s'amuse Maxime.

L’Ami buggy revisité et allégé

Pour la préparation de l’Ami, trois conditions sont imposées : garder la ligne et le look de la voiture, limiter la Vmax à 10 km/h et conserver la batterie d’origine. Mais comment tenir 100 bornes avec une batterie d'une capacité de 75 km max ? Pendant trois mois les ingénieurs Citroën se font suer pour amincir l’Ami et en conserver le strict minimum. Les freins avant auraient même été enlevés pour alléger le buggy. La courbe d’accélération aurait également été bridée pour éviter les pics de consommation. Le surgonflage des pneus se veut probable pour consommer moins. Citroën n'est guère disert sur le sujet. Une manière de tenir le suspense, sans trop en dévoiler à Maxime. Il n’est pas sûr pour autant que l’Ami Buggy tienne 100 km. " Citroën nous a avoué qu’après 80 km, ils sont dans l'inconnu " se réjouit Maxime. À moins que cela ne soit un coup d'intox du constructeur.

Un champion coaché par ChatGPT

Pour sa préparation, Maxime s’en est remis à l’IA et chat GT. Une façon de montrer que tout un chacun peut avoir accès à un coaching sportif. " J’ai entré dans ChatGPT mon défi. L'IA m’a demandé de réaliser 2 ou 3 courses initiales pour avoir récupéré mon temps, ma fréquence cardiaque via les données collectées via ma montre connectée. Puis tous les jours il me proposait une séance adaptée. " explique Maxime. Et d'avouer avoir été bluffé par son " état de fraîcheur " après une récente sortie de plus de 60 km.

Reste à avoir qui de l'homme ou de la machine tiendra les 100 km. Ou plus puisqu'au-delà de la distance minimale à effectuer, le premier qui s'arrête à cours de jus a perdu. Les techniciens Citroën seront sur place pour détailler les étapes de la métamorphose de l'Ami Buggy visible en exclusivité de samedi.

* Course caritative ouverte au public sur inscription sur le site de la fondation maladies rares pour courir aux côtés de Maxime et de l'Ami Buggy sur une distance au choix de 6 km, 12 km, 24 km ou 42 km et plus.