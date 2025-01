Devinez quelle est la voiture électrique la plus vendue en France

En France comme quasiment partout ailleurs dans le monde, le nom de la voiture électrique neuve la plus vendue sur le marché ne fait aucun doute : c’est l’incontournable Tesla Model Y, ce SUV devenu la voiture préférée des automobilistes dans le monde l’année dernière. Certes, il ne progresse plus par rapport à cette dernière année 2023 mais il continue d’atteindre des chiffres de vente impressionnants aux quatre coins du globe et chez nous.

Mais savez-vous quelle est la voiture électrique la plus vendue en France toutes années confondues ? Cette question est intéressante car, comme le soulève le spécialiste Bertrand Moreau, elle met en valeur un produit français et non pas ceux du constructeur automobile américain.

La Renault Zoé reste largement en tête

C’est en effet la Renault Zoé, cette citadine électrique commercialisée en 2012 et faisant partie de la stratégie du groupe Renault à l’époque où Carlos Ghosn s’imposait comme l’homme fort du groupe formé par l’alliance avec Nissan (puis Mitsubishi en renfort). Entre 2012 et 2024, la Française s’est écoulée en 165 288 exemplaires tout de même dans l’Hexagone, d’après les données de NCG Data comptabilisées depuis 2009. Des niveaux de vente balayés en un seul trimestre par le Tesla Model Y dans le monde actuellement, mais qui lui permettent de rester à ce jour la voiture électrique la plus vendue dans notre pays depuis la création de l’humanité. La deuxième du classement n’est autre que la Peugeot E-208, écoulée à 99 995 unités jusqu’à la fin de l’année 2024. La Tesla Model 3, qui a largement bénéficié de son prix attractif et du bonus écologique jusqu’à la fin de l’année 2023 malgré sa fabrication chinoise, prend la troisième place avec 91 001 exemplaires vendus.

Le Tesla Model Y n’arrive que quatrième pour l’instant avec 79 102 autos distribuées mais il devrait prendre la seconde place d’ici deux ans à ce rythme. Reste à savoir si les Renault 5, 4, Twingo et autres Citroën ë-C3 pourront le battre ces prochaines années dans les ventes.