Dieselgate : encore un million de diesels qui attendent d'être mis à jour

Les moteurs diesels modifiés pour passer les normes d'homologation n'ont pas tous été mis à jour. C'est ce qui ressort d'un rapport fédéral allemand, demandé par les écologistes du parlement. Sur les 5,3 millions de véhicules qui devaient être mis à jour après la découverte du scandale dieselgate, environ un million sont encore en circulation, en attente d'un passage en atelier. Rappelons tout de même que ces autos dépassent allègrement les limites d'oxydes d'azote en conditions réelles.

Le rapport explique que la grande partie de ces autos sont du groupe Volkswagen, et des Mercedes. Sur le million de véhicules qui est impliqué dans le dieselgate et en circulation, 300 000 doivent passer "obligatoirement" par la case mise à jour.

Certains députés allemands se plaignent notamment du manque d'action du ministre des Transports, et de la décision de reports de rappel de la part de Volkswagen et Mercedes, qui font traîner en longueur les mises à jour de ces milliers de véhicules. Il faut dire que les rappels en atelier ont un coût non négligeable pour les marques, qui semblent ainsi jouer la montre.