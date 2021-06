Dieselgate : l'ancien PDG du groupe Volkswagen devrait 10 millions d'euros

Après la tempête, il est venu le temps pour Volkswagen de trouver les responsables, et les faire payer. Le géant allemand a en effet négocié avec son ancien PDG, Martin Winterkorn, pour un dédommagement dans le cadre du dieselgate. Le scandale ayant éclaté en 2015, c'était en effet Martin Winterkorn qui était aux manettes, et en tant que PDG, malgré certaines affirmations, il ne pouvait pas ne pas être au courant des agissements de ses équipes, notamment aux Etats-Unis au sein de la filiale VW North America. C'est de là qu'est parti le dieselgate, qui continue de marquer l'actualité avec des actions de groupe menées un peu partout en Europe et au pays de l'oncle Sam.

Selon Business Insider, Martin Winterkorn aurait trouvé un accord avec son ancien employeur. L'ex PDG devra verser 10 millions d'euros de dédommagement à Volkswagen Group. Une somme qui devrait être validée dans le courant de l'été par une assemblée des actionnaires principaux.

Au total, VW réclame des dommages et intérêts à six anciens cadres dirigeants, dont Martin Winterkorn. Ce dernier ne devrait toutefois pas avoir à verser grand-chose de sa poche : c'est l'assurance responsabilité civile souscrite par le groupe VW qui prendra à sa charge les dédommagements, pour un montant total qui serait situé entre 200 et 300 millions d'euros.