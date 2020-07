Dieselgate : Volkswagen pourra être poursuivi dans toute l'Europe

Volkswagen pensait probablement avoir passé le plus gros des actions judiciaires du scandale dieselgate, qui continue pourtant de poursuivre le groupe allemand. La CJUE (Cour de justice de l'Union européenne), sollicitée par un tribunal autrichien, a tranché : Volkswagen, Audi et les autres marques concernées pourront être poursuivies dans tous les pays d'Europe.

Un revers pour Volkswagen qui avait contesté la décision, au départ, en Autriche, estimant que le tribunal n'était pas compétent. L'affaire s'est donc retrouvée devant la CJUE qui a statué en faveur de l'association de protection des consommateurs autrichiens.

La facture totale du dieselgate, qui dépasse les 30 milliards de dollars, pourrait donc s'alourdir dans les mois à venir sur le Vieux Continent pour Volkswagen et ses marques, qui viennent tout juste de sortir d'un jugement à près de 900 millions d'euros en Allemagne.

Le dieselgate semble effectivement sans fin : c'est désormais le gouvernement israélien et sa justice qui poursuivent Volkswagen et réclament plus de 130 millions d'euros de dédommagement pour "fraude et négligence".