Disparue il y a 12 ans, l'iconique Toyota Castrol TOM'S Supra refait surface

Les autos les plus iconiques sont toujours les plus émouvantes à découvrir après un long sommeil dans une grange ou un garage. Cette Toyota Castrol TOM'S Supra oubliée jusqu'alors dans un entrepôt au Japon dans la région du Chugoku ne déroge pas à la règle.

Le véhicule en question était engagé en Japan Grand Touring Car Championship (JGTC) en 1998 avant de disparaître. Peu de détails sont disponibles concernant sa découverte : la voiture de course affiche sur les images une présentation relativement propre avec quelques coups et points de rouille. Une détérioration normale pour une auto négligée dans un espace clos pendant plus d'une décennie.

TOM'S Racing espère restaurer cette belle trouvaille pour la remettre sur les circuits lors d'événements internationaux. Le team fait donc un appel au don via internet pour réunir 50 millions de yens soit au cours actuel l'équivalent d'un peu plus de 400 000 euros. Les donateurs les plus généreux signant un chèque de plus de 3 millions de yens (24 083 euros) auront leur nom gravé sur une plaque fixée au siège conducteur, un accès à toutes les courses du Super GT 2021 et un pass pour profiter des installations TOM'S Racing pendant les épreuves.