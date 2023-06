Divorcé d’Alpine, Lotus prépare seul sa voiture de sport électrique

Après la collaboration ratée entre Alpine et Caterham au milieu de la précédente décennie au moment du développement de l’A110 thermique, l’histoire s’est répétée il y a quelques jours pour la marque de Dieppe qui comptait initialement assurer le développement technique de l’A110 électrique en partenariat avec Lotus. Prévue pour 2026, cette A110 électrique aurait dû bénéficier d’un châssis et d’un groupe motopropulseur conçus en collaboration avec la marque d’Hethel, possédée par Geely et déjà forte d’une belle expérience en matière de sportives électriques avec sa supercar Evija et son SUV Eletre.

Mais maintenant qu’Alpine a choisi d’assurer seul le développement de cette A110 électrique, préférant travailler sur plusieurs dérivés pour augmenter sa rentabilité, les Anglais se sont réorganisés de leur côté pour s’occuper de leur prochaine voiture de sport électrique. Designée « Type 135 » en interne, elle doit arriver d’ici l’année 2026 et incarner la Lotus sportive par excellence.

« La plus pure des Lotus »

D’après un haut dirigeant de Lotus interviewé par les journalistes anglais d’Autocar, cette future voiture de sport « représentera le modèle le plus pur de la marque ». Il s’opposera donc totalement au gros SUV Eletre dont les proportions et la masse n’ont absolument rien à voir avec les canons historiques de Lotus, marque autrefois connue pour ses sportives ultralégères. En termes de philosophie, elle pourrait ainsi reprendre le flambeau de la légendaire Esprit popularisée par Pretty Woman au cinéma (ou dans certains vieux jeux vidéo). Lotus prépare également une berline électrique pour attaquer la Porsche Taycan, la « Type 133 ».