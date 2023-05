Alpine se sépare de Lotus pour sa sportive électrique

L’histoire va se répéter. Lors des premières étapes du projet de l’A110 thermique au milieu des années 2010, Alpine devait collaborer avec le petit constructeur anglais Caterham pour le châssis de sa nouvelle sportive. Avant de finalement décider de poursuivre le développement de l’auto sans l’aide des Anglais, les ingénieurs d’Alpine ayant jugé le travail de Caterham pas assez utile. Alors que cette A110 thermique doit être remplacée dès 2026 par une nouvelle voiture de sport électrique, il a été dit en 2021 que son châssis serait conçu en collaboration avec Lotus.

Mais comme le rapportent les journalistes d’Automotive News, Alpine ne va finalement pas collaborer avec Lotus pour la mise au point de cette future voiture de sport électrique. Comme nous l’avons nous aussi entendu en marge de la présentation officielle de l’A290 « bêta » en Angleterre il y a deux semaines, la division du groupe Renault fera finalement cavalier seul sur ce projet. « Nous avons décidé de ne pas poursuivre le développement commun d'une voiture de sport avec Alpine », a déclaré un porte-parole de Lotus aux journalistes d’Automotive News.

Lotus, une marque cousine par alliance de Renault

Rappelons que Lotus appartient à Geely, un grand groupe automobile chinois qui collabore étroitement avec Renault sur sa réorganisation : Geely doit prendre 40% de la future division « Horse » de Renault réservée aux voitures thermiques et hybrides. Une collaboration entre Lotus et Alpine paraissait donc assez naturelle et il est également possible que les deux marques travaillent ensemble au développement des futurs grands SUV d’Alpine.