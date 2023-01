DS 3 (2023) : rendez-vous lundi 9 janvier pour les premières images de l'essai

Apparue en 2018, la DS 3 Crossback est le SUV urbain de DS. Remplaçant la citadine qui avait connu un très fort engouement, la DS 3 Crossback se caractérisait par un style extérieur original avec notamment la reprise de l'aileron de requin au niveau du montant central, mais aussi une présentation intérieure sympathique à regarder mais à l'ergonomie très - trop - complexe.

Les ambitions de DS concernant ce modèle étaient importantes, mais le succès n'a pas atteint les objectifs attendus. Aujourd'hui, la DS 3 Crossback a droit à un restylage mais celui-ci reste plus que léger. Sur le plan esthétique, il porte principalement sur l'adoption de nouveaux feux de jour, identiques à ceux de la DS 7. L'arrière hérite pour sa part de moins de chrome et on voit l'apparition de l'appellation "DS Automobiles" au centre du hayon.

Aucune modification dans l'habitacle. L'écran multimédia mesure toujours 10,3 pouces mais il accueille un nouveau système d'exploitation qui le rend plus simple à l'usage.

Finalement la principale nouveauté se situe sous le capot et uniquement pour la version électrique E-Tense qui reçoit le tout nouveau moteur du groupe Stellantis, qui sera ensuite décliné sur d'autres modèles du groupe comme la Peugeot 308 électrique. Développant 156 ch contre 136 ch pour le précédent, il reçoit une batterie de 54 kWh lui permettant de revendiquer une autonomie en hausse atteignant désormais 402 km.

C'est justement cette nouvelle déclinaison que nous aurons en test pour ce premier essai effectué dans la région de Valence en Espagne.