DS Automobiles rêve maintenant d'un break de chasse

C’était il y a seulement quelques jours. Le constructeur Ds Automobiles profitait du concours d’élégance de Chantilly pour dévoiler un concept-car inédit, fortement inspiré de la légendaire Citroën SM dont raffolent les esthètes.

Disposant d’une mécanique électrique dont on ne connaît pas la fiche technique exacte, la SM Tribute reprend le style de coupé et les proportions générales de cette Citroën SM avec un traitement futuriste et très contrastant. Elle n’annonce hélas pas l’arrivée prochaine d’un nouveau modèle haut de gamme pour prendre le relai de la berline DS 9 mal aimée, même si plusieurs éléments stylistiques de l’auto comme la calandre devraient se retrouver sur les futurs modèles de la marque.

Et maintenant, le shooting brake

Le patron du design de DS Automobiles Thierry Metroz semble en tout cas beaucoup apprécier ce concept-car. Il vient en effet de publier une image sur Linkedin montrant la bête dans une variante « shooting brake », avec une poupe très différente, de curieuses lumières derrière les vitres latérales et une partie arrière qui parait comme tronquée.

Il semble s’agir d’une simple illustration virtuelle et rien n’indique que DS Automobiles prévoit de la construire (ne serait-ce qu’à l’état de simple maquette).