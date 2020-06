DS : la nouvelle DS4 fabriquée en Allemagne ?

Un haut de gamme français made in Germany ? Ce pourrait être le cas en 2021. La prochaine génération de la DS4 pourrait en effet être assemblée dans l'usine d'Opel située à Rüsselsheim. L'information devrait être prochainement confirmée.

Ce que l'on sait déjà depuis ce week-end, c'est que ce site allemand va recevoir un nouveau modèle de PSA, basé sur la plate-forme EMP2. La firme allemande avait de son côté déjà confirmé que la prochaine génération de l'Astra, lancée courant 2021, sortira des chaînes de Rüsselsheim. On imagine donc que l'auto qui va la rejoindre sera une cousine technique.

Or, la prochaine 308, elle aussi prévue pour 2021, sera produite à Mulhouse. On a donc en tête la prochaine DS4. Celle-ci devrait être révélée en fin d'année, on pensait même la voir au Mondial de l'Automobile, événement qui a été annulé en raison de la crise du Covid-19.

La compacte de DS produite en Allemagne, cela peut en faire tousser certains, surtout en ces temps où il est question de relocaliser les industries en France. Mais c'est un échange de bons procédés au sein du groupe PSA. En effet, le prochain Opel Mokka sera fabriqué en France dans l'usine de Poissy, qui assemble la DS3 Crossback !

Image d'illustration