DS pense sérieusement à commercialiser la SM Tribute avec un V6 Maserati !

L’histoire va-t-elle se répéter ? Personne n’a oublié la Citroën SM « Maserati », ce coupé au design statutaire produit entre 1970 et 1975 qui symbolise, encore aujourd’hui, le luxe à la Française même si l’auto n’a pas rencontré le succès à son époque.

Il y a quelques mois, Ds Automobiles rendait hommage à cette Citroën SM avec le SM Tribute, un concept-car reprenant les proportions du modèle originel exposé lors du dernier rassemblement Chantilly Art et Elégance. Et comme le rapportent les journalistes anglais de Top Gear, le directeur de la marque Thierry Metroz réfléchit sérieusement à le produire en petite série !

Une base mécanique de Maserati GranTurismo

L’idée serait de proposer un modèle à plus d’un million d’euros avec une mécanique thermique et non pas électrique car d’après Thierry Metroz, « ceux qui dépensent un million dans une voiture ne veulent pas entendre parler d’électrique ». Sachant que la SM Tribute utilise déjà un pare-brise de Maserati GranTurismo, l’éventuel modèle de série se baserait sur un châssis du grand coupé 2+2 dans sa version équipée du V6 bi-turbo Nettuno.

L’initiative n’aurait rien d’insensé quand on se souvient de la mécanique de la SM originelle, même si cette dernière utilisait un châssis entièrement Citroën. Précisons que pour l’instant, la validation officielle du projet de petite série n’a pas eu lieu. Et les clients seraient-ils là pour une auto d’exception au badge DS Automobiles ?