DS prépare une électrique avec 700 km d'autonomie pour 2024

Cet été, Carlos Tavares, patron de Stellantis, a annoncé que toutes les nouveautés de DS lancées à partir de 2024 seront exclusivement électriques. À l'occasion du lancement des essais de la nouvelle DS 4, Béatrice Foucher, directrice de la marque, en a dit plus sur le programme des futurs modèles branchés.

Elle a notamment confirmé l'arrivée d'une variante 100 % électrique de la compacte. Celle-ci rejoindra les concessions dans quelques semaines avec de l'essence, du diesel et de l'hybride rechargeable. Mais il faudra attendre pour le 100 % électrique, puisque ce sera en 2024.

Cette même année, le constructeur lancera un autre modèle électrique, cette fois inédit, et non dérivé d'un modèle existant. Béatrice Foucher a précisé que ce sera le premier véhicule basé sur une des nouvelles plateformes en développement pour le groupe Stellantis, né de la fusion entre Fiat et PSA. Un privilège qui doit entretenir l'image d'avant-gardisme technique de DS au sein du groupe.

Cette base sera la STLA Medium, conçue donc uniquement pour des modèles électriques de taille compacte. Celle-ci pourra recevoir des batteries avec une capacité de 104 kWh. La marque promet ainsi déjà une autonomie de 700 km. Le véhicule devrait être un SUV, inspiré du concept-car Aero Sport Lounge.

On ne peut s'empêcher de souligner que, comme toujours, DS aime jouer sur les mots dans sa communication. Avec ces annonces, la firme écrit au présent qu'elle "devient une marque 100 % électrique"... au moment où elle lance une DS 4 avec du diesel et de l'essence. Et le constructeur n'a pas avancé de date pour la fin complète du thermique dans son offre !