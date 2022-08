Du carburant pas cher en France à partir du 1er septembre ?

Après des mois de hausse ininterrompue ou presque, le prix des carburants en France (et dans le reste du monde) revient enfin à des niveaux supportables. La semaine dernière, le gazole se vendait chez nous en moyenne 1,79€ le litre contre 1,78€ le litre pour le super sans plomb. Et on commence à retrouver du carburant à moins de 1,70€ le litre dans les stations les moins chères du pays. Tout le monde se demande actuellement si ces prix vont continuer de baisser ou au moins se stabiliser, grâce essentiellement à une contraction de la demande dans le monde à cause de grosses incertitudes économiques. Chez nous en tout cas, tout cela permettra en théorie aux Français de limiter leur budget au moment de la grande rentrée scolaire.

On rappelle en effet qu'à partir du 1er septembre prochain, la remise gouvernementale passera de 18 centimes d'euros par litre à 30 centimes par litre en France métropolitaine. Si le carburant reste aux environs des 1,78€ le litre, l'augmentation de cette remise permettra logiquement aux stations d'afficher des prix à plus ou moins 1,66€ le litre pour du sans plomb 95 ou du diesel. Et ce n'est pas tout : le groupe TotalEnergies mettra lui aussi en place une nouvelle remise de 20 centimes par litre de carburant dès le 1er septembre prochain dans toutes ses stations du pays. Sur le papier, il y aurait ainsi de quoi trouver du carburant à moins de 1,5€ le litre en cumulant les remises à condition que les stations concernées n'en profitent pas pour augmenter artificiellement leurs prix avant remise ! Des prix qui nous ramèneraient ainsi à l'époque du grand ralentissement économique de 2020 consécutif aux périodes de confinement du coronavirus, quand la faible demande faisait plonger la valeur du baril de pétrole.

Un contrecoup à prévoir ?

Alors que certains estiment qu'il faudrait tout simplement annuler la hausse de la remise gouvernementale prévue au 1er septembre en raison de la baisse récente du prix des carburants – au prétexte qu'elle ferait passer un mauvais message en favorisant l'accessibilité des énergies fossiles – rappelons que la valeur du baril de pétrole pourrait à nouveau augmenter vers la fin de l'année. Sachant que la remise gouvernementale (comme celle de TotalEnergies) doit se réduire à 10 centimes par litre à partir du 1er novembre jusqu'à 31 décembre et que rien n'est pour l'instant prévu pour 2023, les pleins bon marché pourraient ne pas durer longtemps...