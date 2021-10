Elon Musk conseille au patron de Porsche de produire une 911 électrique

Jusqu'ici, Porsche continue d'écarter joyeusement toute éventualité de 911 électrique. La marque allemande semble toutefois lâcher petit à petit du lest. Au début du mois, le chef du design expliquait à nos confrères de la presse britannique que le six cylindres à plat n'était pas le seul élément indispensable au plaisir de conduite, et qu'il n'était pas "sûr" que les jeunes, aujourd'hui, aient besoin d'un son moteur.

En clair, la 911 électrique est débattue et n'est plus un tabou. Porsche ne dit pas, pour l'instant, si la prochaine génération type 993 sera encore thermique, mais le constructeur avoue qu'il voit mal une 911 électrique avant 2030.

Il y en a pourtant un qui aimerait voir un tel engin arriver rapidement. Lors de la grande conférence des managers du groupe VW, Elon Musk, patron de Tesla, était invité par son homologue Herbert Diess pour donner des conseils de gestion aux dirigeants des différentes marques du groupe Volkswagen. Et Oliver Blume, le patron de Porsche, a demandé directement à l'Américain ce "qu'il ferait". La réponse n'a pas tardé à fuser : "je voudrais électrifier la 911". Rappelons qu'Elon Musk avait eu des Porsche 911 à une certaine époque, et qu'il aime l'automobile européenne de prestige, lui qui a notamment eu une McLaren F1.