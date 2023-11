En 1979, Bertone et Volvo spoilent la Citroën BX !

On a des sueurs froides mêlées de rage, chez Citroën, quand on découvre le concept Bertone Tundra exposé au salon de Genève. En effet, il révèle avec une précision inconvenante les lignes de la BX, qui doit sortir trois ans et demi plus tard. Car, contrairement à ce qu’on a pu entendre dire, la familiale Citroën ne découle pas du proto sur base Volvo, c’est l’inverse.

Petit flash-back. En 1975, Robert Opron, patron du style du double chevron s’en va chez Renault. Et c’est cette année-là que débutent les études de la future BX : il n’y participera donc pas. Citroën, en plus de s’appuyer sur son propre bureau de design fait appel à des consultants, tels que Giugiaro et Bertone. Ce dernier, chez qui officie Marcello Gandini, auteur de la Lamborghini Countach, notamment, produit un concept destiné à Jaguar, l’Ascot, en 1977.

Il en dérive une berline qui plaît beaucoup à Citroën (mais aussi à l’anglais Reliant, qui sera le premier à en dériver une familiale, la FW11, jamais produite). Tout en lignes tendues et en angles, cette proposition tranche totalement avec le style fluide qu'affectionne Opron... Une fois affinée, est retenue par le constructeur français qui la reprend à son compte en 1978 pour la finaliser. Le look de la future BX est donc presque arrêté ! Seulement, chez Bertone, comme chez bien des carrossiers indépendants à vrai dire, on souhaite rentabiliser au maximum les projets, ce qui a déjà donné deux autos très similaires : l’Iso Lele et la Lamborghini Jarama.

Ne jetons pas la pierre à Bertone : Michelotti et Pininfarina procédaient de même dans les années 50-60. Ainsi, le second a vendu pratiquement le même design à plusieurs constructeurs, l’exemple le plus frappant étant la ressemblance entre les Fiat 1200 Cabriolet et Peugeot 404 Cabriolet. On s’amusera aussi en rapprochant la Fiat 130 Coupé des Peugeot 604/305/505…

Pour sa part, Bertone travaille avec Volvo, pour qui il a déjà dessiné l’improbable 262C. Le suédois demande à l’italien un autre coupé, sur la base de sa 343 (en fait, c’est une conception signée Daf, marque rachetée par Volvo en 1973) afin de faire parler de cette compacte dont la carrière débute mollement. Cela donne la Tundra, ultramoderne et très bien accueillie lors de sa présentation à Genève en 1979. Sauf que ce sont presque les lignes de la BX que concept révèle !

Bertone et Gandini n’ont pas prévenu Citroën, d’où la fureur de ses dirigeants. Pourtant, ces derniers n’ont pas intenté de procès : peut-être cela eût-il donné la puce à l’oreille de la clientèle quant au futur modèle de Javel. De plus, Volvo, ne souhaitant peut-être pas mettre le pied dans un nid de guêpes, n’a pas donné suite à la Tundra, du moins pas directement. Enfin, Citroën et Bertone allaient de nouveau travailler ensemble sur les XM, ZX et Xantia. Ouf !

En tout cas, la Tundra a montré deux choses : d’une part, que ses lignes étaient séduisantes (ce qui a dû plaire à Citroën), d’autre part, qu’un petit coupé était viable pour Volvo. Celui-ci présentait d’ailleurs la 480 ES fin 1985, reprenant de la Tundra les projecteurs escamotables.