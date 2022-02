En 2021, il s'est vendu en Europe plus d'hybrides que... de diesel !

On se réveille ce matin sur les notes lugubres d'un requiem... Le dictionnaire Le Robert définit ainsi ce terme musical : "prière, chant pour les morts, dans la liturgie catholique". Et c'est bien ce qui est train de se passer. Le diesel est en train de mourir. Non pas à petit feu d'ailleurs, mais dans les flammes d'un brasier géant, alimenté par les bûches hybrides, hybrides rechargeables et électriques, l'allumette ayant été le scandale du dieselgate.

Ce n'est pas qu'une métaphore. Carburant majoritaire il y a 7 ans (52 % en Europe en 2015), il devient, parmi les "gros" carburants, carrément minoritaire (19,6 %).

Ainsi, l'année 2021 voit les véhicules hybrides passer devant celui qui naguère était plébiscité pour ses faibles émissions de CO2, son agrément de conduite, et son prix moindre dans de nombreux pays du vieux continent.

En chiffres ? Oh ce n'est pas impressionnant, mais symbolique. Il s'est vendu en Europe l'année dernière, selon les chiffres de l'ACEA (European Automobile Manufacturers' Association, association européenne des constructeurs automobiles) exactement 1 901 239 véhicules hybrides simples (HEV), contre 1 901 191 véhicules diesels (19,6 % de part de marché pour les deux). Oui, 48 petites unités de différence, mais on sonne sans hésiter le glas.

Car les tendances donnent le "la" pour la suite. Les hybrides ont progressé de 60,5 % en 2021, tandis que le diesel perdait 31,5 %. La messe est dite, l'avenir sera sans diesel, ou si peu. Il restera cantonné aux utilitaires et aux poids-lourds, et encore. Ceux-là aussi seront électrifiés de gré ou de force.

À côté de ça, les ventes d'hybrides rechargeables (PHEV) ont progressé de 70,7 %, atteignant désormais 867 092 unités et 8,9 % de part de marché. Les purs électriques ont progressé de 63,1 % à 878 432 unités et 9,1 % de part de marché. Au global donc, il s'est vendu 3 646 763 véhicules "électrifiés" en Europe, pour 37,6 % de part de marché.

Ils se rapprochent donc à grand pas des voitures essence (40 % de part de marché). La bascule devrait avoir lieu en 2022. RIP.