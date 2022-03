En 2025, un Renault Captur “3“ hybride et électrique

Pour le futur Renault Captur électrique, c’est dans les Hauts de France que ça se passera. En effet, le pôle ElectriCity qui regroupe les usines de Douai, Maubeuge et Ruitz se chargera de produire le Renault Captur 3 électrique. Mais ce nouveau modèle ne sera pas qu’électrique puisqu’il sera également disponible avec des motorisations hybrides. Il y aura au moins deux motorisations de ce type, de l’hybride simple et de l’hybride rechargeable.

En attendant 2035

C’est que Renault ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier en attendant l’année 2035, date à laquelle la Commission européenne a prévu d’interdire la vente de véhicules thermiques (même si quelques constructeurs rechignent à se passer de moteurs thermiques). Pour patienter avant cette année charnière, Renault va lancer en 2025 la troisième génération de son SUV star, Renault Captur. Un modèle qui reprendra les deux motorisations hybrides de l’actuelle génération (E-Tech de 145 ch et E-Tech Plug-in de 160 ch). Elles devraient voir leurs performances rehaussées, en particulier dans le domaine électrique afin de bénéficier d’une autonomie en “zéro émission“ plus importante qu’actuellement, tandis que les rejets de CO2 devraient diminuer. Mais pour ne rouler qu’en zéro émission, il faudra patienter sans doute une année de plus afin de découvrir une version 100 % électrique du Renault Captur 3.

Jusqu’à 450 km en tout électrique

Cette variante électrique utilisera quant à elle la plateforme CMF/B EV, qui est une extrapolation de la base CMF/B pour les moteurs hybrides. Cette base qui a été inaugurée par les Renault Mégane E-Tech EV40 et EV60, va permettre au Renault Captur de disposer d’une motorisation 100 % électrique performante. En entrée de gamme, on devrait trouver un électromoteur de 130 ch, tandis qu’une version plus puissante (160 ch) devrait permettre au SUV citadin de rouler jusqu’à 450 km en utilisant une batterie de forte capacité (60 kWh).

Une interface dernier cri

À l’extérieur, le Renault Captur 3 devrait voir ses lignes modifiées et afficher un design moins tourmenté avec de nombreux emprunts à la berline compacte Renault Mégane E-Tech Electrique. Même emprunt à bord puisque le Captur se servira du tableau de bord à sa grande sœur. Il est constitué de deux belles dalles numériques (une pour l’instrumentation, l’autre pour l’infodivertissement) de 12 pouces chacune. L’écran d’infodivertissement sera géré par la nouvelle interface Open R Link fournie par Google qui permet d’utiliser cet écran comme un smartphone de manière intuitive et rapide. Même si le numérique est omniprésent, il y aura toujours quelques commandes physiques comme pour la ventilation, recyclage d’aire, maintien dans la voie…

On garde la banquette coulissante

Le gabarit de l’auto devrait légèrement évoluer de quelques centimètres en longueur. Cela ne fera pas varier l’habitabilité qui restera très correcte, quant au volume de coffre déjà généreux, il devrait afficher la même contenance. Sur le plan pratique, le Renault Captur la conserver cette banquette coulissante ainsi que la boîte à gants tiroir.

Une catégorie électrique en expansion

Pour Renault, il s’agira avec ce modèle de doper ses ventes et de passer devant son redoutable rival, le Peugeot 2008. Le modèle de Sochaux qui n’existe pour le moment qu’en thermique et électrique et qui devrait être renouvelé la même année que le Renault Captur. Avec sa version électrique, le Renault Captur se frottera au Peugeot e-2008 mais aussi aux futurs SUV citadins de chez Alfa Romeo, Fiat et Jeep qui existeront tous avec une version électrique. Il devrait également croiser sur sa route les futurs Volkswagen ID.2 Urban et ID.2X, des crossovers électriques dont le tarif devrait être abordable. On parle d'une fourchette de prix comprise entre 20 000 € à 25 000 € pour l'entrée de gamme. Pour Renault, pas question d'afficher des prix aussi bas pour un Captur qui sera plus grand que les deux petits crossovers de VW et les tarifs devraient débuter à 29 000 € pour la version hybride simple, la version électrique devrait atteindre les 36 000 €.

Le futur Renault Captur 3 en dix points

SUV citadins, 5 portes, 5 places

Deux roues motrices

Disponible en versions hybrides et 100 % électrique

Utilisation de la plateforme CMF/B pour les motorisations hybrides

Utilisation de la plateforme CMF/B EV pour les motorisations hybrides

Motorisations hybrides : simple de 145 ch, plug-in de 160 ch

Motorisation électrique : 130 ch et 160 ch

Production à Douai (Nord) pour l’électrique

Longueur : 4,30 m

Tarifs : hybride simple à partir de 29 000 €, électrique à partir de 36 000 €*

*Estimation