En direct du Mondial de l'Auto : focus sur le Dacia Duster

Un petit coup de boost en fin de carrière ne fait jamais de mal, et le Duster se devait d’adopter la nouvelle identité visuelle de la marque avant son renouvellement en 2023, histoire de ne pas détoner dans la gamme. D’autant plus que Dacia compte bien abandonner son image Low cost, pour celle, plus valorisante, d’une marque tournée vers les loisirs "verts". D’ailleurs, toute la famille, y compris le célèbre SUV, propose désormais une inédite teinte Lichen Kaki, qui rencontre un vif succès commercial.

À l’extérieur, le lifting du Duster est léger. On notera surtout l’intégration d’une inédite calandre alvéolée ornée d’élégantes bandes blanches, des intérieurs d’optiques assortis, des skis, barres de toit et coques de rétroviseurs gris anthracite et des feux de jours revus avec une nouvelle signature lumineuse.

À bord également, le roumain s’offre un petit coup de crayon, avec notamment le remplacement des ouïes d’aérations circulaires par des modèles rectangulaires, un logo Dacia en toutes lettres blanches sur le volant et la migration des réglages de rétroviseurs sur la porte, ces derniers étant désormais rabattables électriquement et automatiquement sur le haut de gamme.

Des modifications minces certes, mais qui ont surtout pour objectif de rappeler les qualités intrinsèques du modèle, au premier rang desquels une gamme de motorisations riche comprenant un trois cylindres 1.0 turbo de 100 ch à bicarburation essence/GPL (ultra-économe à l’usage), un performant quatre cylindres 1.3 turbo essence (élaboré avec Mercedes S.V.P. !) proposant au choix 130 ou 150 ch (le plus puissant des deux étant forcément liée à la rapide et douce boîte auto. EDC), et un diesel 1.5 dCi de 115 ch (le seul moteur à pouvoir être associé à une transmission 4x4).

Le Duster s’apprécie également pour son bel espace intérieur, avec notamment un grand coffre, un confort de suspension correct et une qualité de fabrication sérieuse, même si les matériaux manquent toujours un peu de cachet, surtout comparés à ceux des Jogger et Sandero.

Enfin, ses tarifs défient toujours toute concurrence, avec un ticket d’entrée à 15 990 € en GPL, une bonne version essence cœur de gamme (130 ch, finition Journey), s’échangeant contre 21 600 €. En fait, seules les marques chinoises, comme MG avec son ZS 1.0 turbo, peuvent s’aligner.

Les nouvelles finitions s’articulent comme suit :

Essential :

6 airbags, allumage automatique des feux, condamnation centralisée à distance, ESP, Isofix AR, lève-vitres avant électriques, limiteur de vitesse, feux de croisement LED, banquette 1/3-2/3, radio DAB+USB et Bluetooth, commandes au volant, 4 haut-parleurs, volant réglable en hauteur et en profondeur, boucliers ton caisse, signature lumineuse à LED, barres de toit longitudinales noires.

Expression (+2 660 €) :

Lève-vitre conducteur impulsionnel, lève-vitres arrière électriques, poches aumônières au dos des sièges avant, prise 12 V à l’arrière, antibrouillard, radars de recul, régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, siège conducteur réglable en hauteur, système multimédia avec écran 8” compatible Android Auto et Apple CarPlay, audio streaming, jantes alliage 16”, poignées de porte ton caisse, rétroviseurs extérieurs aspect Chrome, etc.

Journey (+1 350 €) :

Clim’ auto., essuie-glaces auto., rétroviseurs rabattables auto., caméra de recul, GPS, 6 haut-parleurs, siège conducteur avec réglage lombaire, surveillant d’angles morts, accoudoir central coulissant, plafonnier AR, boîte à gants éclairée, skis avant et arrière, barres de toit et coques de rétroviseurs extérieurs en gris mat, vitres arrière surteintées, jantes alliage 17”, etc.

Journey + (+300 €) :

Accès mains libres, caméras avant et latérales.

