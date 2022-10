En direct du Mondial : focus sur la Renault Mégane E-Tech

Les tarifs affichés supérieurs à 40 000 € n'ont pas l'air d'effrayer les badauds venus s'amasser autour des trois Mégane E-Tech présentes sur le stand Renault. En sondant un peu autour de nous, beaucoup sont particulièrement sensibles au charme de la compacte Française. Sa haute ceinture de caisse et sa faible surface vitrée qui lui confèrent un look trapu, son regard très expressif, ses immenses jantes de 20'', ses poignées escamotables à l'avant et dissimulés à l'arrière en font l'une des électriques les plus sexy du moment.

Et le charme opère à l'intérieur : ceux qui se succèdent aux places avant tâtonnent les élégantes touches de tissu sur la planche de bord et s'amusent à naviguer dans les menus du système infodivertissement (l'un des plus complets du moment). Et à l'arrière, beaucoup apprécient l'espace correct au niveau des jambes. Dommage que, même en finition haut de gamme, la Française se passe totalement d'accoudoir central. Par ailleurs, le volume de coffre est l'un des plus importants de la catégorie : 440 dm3, soit 55 dm3 que sa rivale VW ID.3, l'une des grandes absentes de ce salon.

La gamme est articulée autour de deux capacités de batterie :

Le modèle EV40 dispose, comme son nom l’indique, d’une batterie de 40 kWh offrant une autonomie moyenne d'environ 280 km selon nos relevés. Un peu juste pour voyager, d’autant que les puissances de charge sont limitées. En version "standard charge" déjà, impossible de se brancher sur borne rapide en courant continu, et il faut se contenter de 7,4 kW maximum sur prise domestique (renforcée, ou Wall box) ou sur borne publique en courant alternatif. Avec la version "Boost Charge", 2 000 € plus chère, les capacités sur bornes publiques en courant alternatif est intéressante : 22 kW. En revanche, s'il devient possible de se brancher sur des bornes rapides en courant continu, le "débit" reste limité à 85 kW, soit des ravitaillements constatés supérieurs à 35 minutes (de 10 à 80 %).

Affiché 3 000 € plus cher, le modèle EV60 autorise, grâce à une plus grosse pile, une autonomie moyenne d'environ 350 km selon nos constatations, dont un peu plus de 400 km sur route. De quoi augmenter la polyvalence de la Française, d'autant que la puissance de charge en courant continu sur les stations rapides grimpe à 130 kW. L'accumulateur étant plus gros, les temps de pauses ne raccourcissent pas, mais apparaissent corrects compte tenu du rayon d'action de l'auto. Et sur cette version également, il est possible de choisir un chargeur embarqué acceptant du courant triphasé jusqu'à 22 kW pour raccourcir les ravitaillements en courant alternatif. Il vous en coûtera alors 1 500 €.

Si la version EV40 est forcément associée à un moteur de 130 ch, l'EV60 propose quant à elle jusqu'à 220 ch. Le tarif augmente alors de 2000 €, mais le 0 à 100 km/h passe de 10s5 à 7s4, soit des accélérations dignes de berlines thermiques sportives. Et si l'on peut alors enregistrer quelques amorces de patinage sur le mouillé, le châssis rigoureux et efficace suit sans broncher.

Forcément, le budget explose si vous voulez à la fois de hautes performances, une bonne autonomie et des recharges faciles : 35 700 € une fois le bonus de 6 000 € déduit, en finition de base Équilibre. On est loin des 29 200 € initiaux…

