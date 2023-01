En direct du salon de Bruxelles 2023 - Le stand Jaguar Land Rover (vidéo)

Comme Mercedes, le groupe Jaguar-Land Rover n’est pas présent officiellement au salon de Bruxelles 2023. Mais là aussi, l’importateur belge a tout de même monté un petit stand pour exposer ses modèles dans l’espace « The Avenue » du salon. Un stand occupé par une Jaguar ainsi que deux Land Rover.

Attention, deux erreurs se sont glissées dans la vidéo ci-dessous : le six cylindres du Range Rover est en ligne et le V8 du Defender n'est pas le même bloc biturbo que celui du Range Rover

La Jaguar est une F-Type Coupé dans sa version R75 avec le moteur V8 compressé de 5,0 litres, un bloc développant 575 chevaux connecté à une boîte automatique à huit vitesses. Forte d’une transmission intégrale de série, l’auto procure des sensations de pilotage intéressante et coûte 135 300€ sans option avec ce groupe motopropulseur.

A côté de la Jaguar, on trouve un Land Rover Range Rover dans sa version P510e, un gros SUV propulsé par un moteur hybride rechargeable développant 510 chevaux (avec un six cylindres en ligne bi-turbo essence de 3,0 litres). Il coûte 156 300€ en prix de base. Il se situe à côté d’un Defender dans sa version à châssis court, équipé du V8 compressé de 5,0 litres (très proche de celui de la Jaguar F-Type). Cette version est actuellement disponible à partir de 136 000€ sans option en France.

Le salon de l’Auto de Bruxelles fête son 100ème anniversaire en fanfare

Les salons de Paris, Genève et Francfort ont été pendant des décennies les salons les plus importants d’Europe, si ce n’est du monde.

Francfort remplacé par Munich, Genève par Doha, ne subsiste désormais parmi ces ténors que le Mondial de Paris dont la dernière version en 2022 était plutôt terne.

Et l’ex-« petit » salon de Bruxelles pourrait bien tirer son épingle du jeu en proposant une édition 2023 très ambitieuse : plus de 50 marques sont représentées et d’importantes nouveautés y sont révélées. Caradisiac vous fait découvrir de l’intérieur ce prometteur salon de Bruxelles.

Informations pratiques

Où : Parc des expositions, Pl. de Belgique 1, 1020 Bruxelles,

Quand ? Du samedi 14 au dimanche 22 janvier 2023 (journée réservée à la presse le vendredi 13)

Quels horaires ? Ouverture au public : du samedi 14 au dimanche 22 janvier - Heures d’ouverture : de 10h00 à 19h00 - Nocturnes jusqu’à 22h : lundi 16 et vendredi 20 janvier

