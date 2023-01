En direct du Salon de Bruxelles 2023 - le stand Jeep

L’Avenger, présentée pour la première fois lors du dernier Mondial de l’Auto est la première Jeep 100 % électrique mais également la voiture de l'année 2023. Elle a été conçue sous le giron du groupe Stellantis. Il s’agit d’un SUV urbain de 4,08 mètres de long. Plusieurs éléments distinctifs comme les 7 barrettes sur la calandre sont présents mais dans l’ensemble le design est plutôt convenu. L'intérieur est plus standard avec une instrumentation numérique et un écran multimédia tactile de 10,25 pouces.

Si cette Jeep sera vendue en Europe en thermique, elle le sera uniquement en électrique en France. Pour cela, elle sera animée par un nouveau moteur électrique du groupe qui développe 115 kW (156 ch uniquement en mode Sport), un couple de 260 Nm, le tout est alimenté par une batterie de 54 kWh. Ce nouveau groupe moto propulseur est actuellement déployé sous une quinzaine de modèles du groupe.

L’autonomie annoncée est de 400 km en cycle WLTP et même 550 km en cycle urbain. Jeep annonce que l'Avenger sera capable d'accepter une capacité de recharge de 100 kW en courant continu. 24 minutes suffisent donc pour passer de 20 à 80 % de charge.

Image de marque oblige, il se distinguera par une configuration légèrement plus baroudeuse. A savoir une garde au sol (200 mm), des angles d’attaque (20°) et de fuite (32°) plus important ainsi qu’une aide à la descente et à la motricité. Mais ne vous y trompez pas, l’Avenger reste une traction. Il faudra se montrer patient pour voir arriver une version à 4 roues motrices équipée d’un moteur électrique sur l’essieu arrière.

La cinquième génération de Jeep Grand Cherokee sera aussi exposée à Bruxelles. Elle est désormais disponible en France mais uniquement dans sa version hybride rechargeable 4xe forte de 380 ch. Le SUV familial, long de 4,91 m, combine un quatre-cylindres essence 2.0 turbo de 272 ch et un moteur électrique de 145 ch fournissant ensemble 380 ch. La batterie de 17,3 kWh lui octroie une autonomie en tout électrique de 48 km en cycle mixte WLTP.

La transmission intégrale Quadra-Drive II est livrée d’office ainsi que le système de gestion de la traction Selec-Terrain à 5 modes (Auto, Snow, Sand/Mud, Rock et Sport). Parmi les autres atouts, on retrouve la suspension pneumatique Quadra-Lift. Malgré ses 2,6 t à vide sur la balance le Grand Cherokee abat le 0 à 100 km/h e, 6,3 secondes.

Les Compass et Renegade e-Hybrid utilisent un système hybride commun présent également sur le nouveau Tonale d'Alfa Romeo. Il comprend un nouveau moteur 4 cylindres essence 1,5 litre turbo développant 130 ch et 240 Nm de couple, associé à une transmission automatique à double embrayage et 7 rapports. Le système de propulsion comprend un moteur électrique intégré de 48 Volts de 15 kW (20 ch) délivrant un couple de 55 Nm – équivalent à 135 Nm au niveau de la boîte de vitesses – qui peut propulser les roues même lorsque le moteur à combustion interne est éteint. Ces nouvelles versions offrent une consommation et des émissions de CO2 jusqu’à 15 % inférieures à celles des modèles à essence précédents. Ces deux nouveaux modèles rejoignent les versions hybrides rechargeables 4xe des Compass et Renegade.