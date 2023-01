L’ovni du stand est bien sûr le dernier concept de la marque. Très haut sur pattes, pare-brise totalement vertical, formes très géométriques, l’Oli étonne. Idéalement placé à l’entrée du stand, il est impossible de passer à côté sans le remarquer. Avec ce véhicule, Citroën souhaite montrer que l’on peut faire mieux tout en étant plus simple : petite batterie de 40 kWh de capacité, vitesse limitée à 110 km/h, poids inférieur à la tonne, consommation record de 10 kWh/100 km et autonomie de 400 km. Ces chiffres sont très intéressants et prometteurs. Impossible aujourd’hui de commercialiser un tel engin, mais la démarche est louable et indique le chemin que compte prendre Citroën.

dailymotion En direct du salon de Bruxelles - Le stand Citroën (vidéo)

Nettement plus proche de la réalité, la C4 X est la version tricorps de la berline C4. Avec ses airs de SUV coupé, elle pourrait devenir une concurrente de l’Arkana de Renault, à une différence près. Lorsque ce dernier propose un hayon classique, Citroën opte pour une malle de coffre. Cette architecture a presque totalement disparu en Europe, mais séduit encore en Chine ou encore en Amérique du Sud. Cette malle limite l’accès au coffre, dont le volume est conséquent avec 510 litres, soit 130 litres de plus que la berline. Cette nouvelle C4 X, que nous avons pu essayer, est facturée de 27 650 à 43 450 €.

Les autres modèles présents sur le stand ne sont pas des nouveautés. Ainsi, sont exposés la voiturette électrique Ami, la grande berline C5 X en version hybride rechargeable, la ë-C4, le C5 Aircross Plug-in Hybrid et le ë-Berlingo.

Sans surprise, la marque a donc nettement privilégié les versions électrifiées pour ce salon de Bruxelles 2023.