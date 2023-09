un nouveau faciès, des écrans revus et surtout de nouvelles motorisations qui tenteront de séduire les amateurs d'hybridation légère et de 100% électrique.

Quelque peu éclipsée en France par la Peugeot 208 avec laquelle elle partage sa plateforme, la Corsa de sixième génération apparue en 2019 s'est offert un profond restylage en juillet dernier et se présente dans les rues de Munich qui participent à l'évènement IAA. La citadine s'offre ainsi la nouvelle identité visuelle de la marque, avec notamment des projecteurs qui semblent intégrés à une grande calandre noire laquée.

dailymotion En direct du salon de Munich 2023 (vidéo) - Opel Corsa restylée : une identité plus forte !

A l'intérieur, les changements sont moins visibles. On retrouve la planche de bord cossue et toute en rondeur typique du modèle et l'ergonomie basique d'Opel, dans le bon sens du terme, avec notamment une console de clim dotée de bons vieux boutons. Toujours idéalement placé en biais en direction du conducteur, l'écran multimedia gagne en lisibilité et simplicité dans sa version 10'', avec notamment des menus plus intuitifs et davantage de réactivité, même si les temps de calculs peuvent paraître encore longs.

Le bloc d'instrumentation, de son côté, se veut assez évolué dans sa version la plus sophistiquée avec de nombreuses possibilités d'affichages, dont notamment une carte de GPS grand format.

Hélas, la Corsa déçoit toujours aux places arrière, avec des ouvertures étriquées et un cruel manque d'espace en longueur : rédhibitoire pour ceux dont les enfants, encore petits, disposent de réhausseurs qui leur relèvent les jambes.

Du nouveau sous le capot !

La Corsa profite de ce restylage pour s'offrir de nouvelles motorisations. Côté thermique, elle recevra des moteurs 1.2 turbo à microhybridation 48V dotés de boîtes automatiques double embrayage électrifiées e-DCT6 et proposant au choix 100 ou 136 ch.

Et côté électrique, la Corsa s’offre le nouvel ensemble inauguré par la DS3 E-Tense, à savoir un moteur de 156 ch et une batterie à la capacité légèrement supérieur au précédent modèle, avec 51 kWh utiles. De quoi annoncer une autonomie moyenne d’environ 400 km.

Côté tarif, la Corsa restylée débute à 19200 € en version 1.2 75 ch et réclame 23500 € avec la motorisation microhybride de 100 ch, la nouvelle version électrique imposant carrément 36050€, hors bonus de 6000 €.

Si Opel a dédié son stand du parc des expositions à son concept Experimental, laissant ses Corsa restylées et Astra ST électriques dans la rue. Mais l’ambiance y était finalement moins guindée et surtout, les badauds qui n’auraient jamais payé une place au salon ont pu laisser aller leur curiosité en tournant autour des voitures, voire en s’installant à bord. Une bonne manière d’attirer un public qui s’éloigne peu à peu de l’automobile.