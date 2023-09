En France, le Roi d'Angleterre amène sa gigantesque Bentley spéciale

Roi d’Angleterre depuis le 22 septembre 2022 à la suite de la mort de sa mère Elisabeth II, Charles III et son épouse Camilla viennent d’arriver en France pour une visite officielle de trois jours. Et ils feront le voyage avec un véhicule tout aussi officiel, choisi dans le parc automobile généreusement garni de la famille royale anglaise. Une électrique ou une hybride, histoire de coller à l’air du temps et montrer la fibre écologique de la monarchie britannique ? Pas du tout. Charles III se déplacera dans l’énorme Bentley « Royal State Limousine » livrée en 2002 par la marque de Crewe.

Basée sur un châssis d’Arnage R, elle mesure 6,22 mètres de long et possède une garde au toit impressionnante pour ne pas abîmer les royales coiffures de ses occupants. Sous le capot, on trouve le bon vieux V8 anglais de six litres « trois quarts », capable de sortir 408 chevaux qui doivent mouvoir les 3 390 kilos de cette lourde carcasse blindée.

Le roi avait rendu sa Tesla

L’année dernière, la famille royale s’est débarrassée de la Tesla Model S qui servait parfois aux déplacements de l’ancien Prince Charles. Le souverain possède aussi dans son garage une Aston Martin DB6 dont le moteur a été modifié pour pouvoir rouler avec du biocarburant. Sachant que Rolls-Royce, Bentley et Jaguar préparent de nombreux modèles électriques, gageons que l’une de ces marques lui offrira bientôt une limousine à zéro émission pour remplacer cette grosse berline V8 qui l’accompagne en France.