En France, seul un véhicule volé sur trois est retrouvé

Avec 122 700 vols de véhicules enregistrés en France en 2021 (chiffres officiels du ministère de l’Intérieur), le bilan global du nombre de véhicules volés en France affiche une certaine stabilité. Des chiffres qui font écho à la baisse régulière enregistrée depuis 2008, avec un nombre quasiment divisé par deux des vols de véhicule.

À en croire les chiffres du groupement d’assureurs Argos, portant sur les données de 2021 transmises par les assureurs (60 000 vols), seuls 38 % des véhicules volés en France ont été retrouvés. 57 % l’ont été durant le premier mois suivant le vol, et 30 % au cours de la première semaine.

Parmi les véhicules les plus appétissants aux yeux des voleurs, on retrouve la Clio IV, le Peugeot 3008 II et la Peugeot 208. Si on tient compte de leur nombre en circulation et de leur ratio nombre/vol, ce sont les DS7 Crossback, le Range Rover IV, le Range Rover Sport et les Peugeot 3008 et 5008 qui sont les véhicules les plus ciblés.

Enfin, quant à la localisation des vols, un véhicule sur cinq volé en France l’est dans les Bouches du Rhône, Paris ou dans le Nord. Selon le groupement d’assureurs Argos, ces trois départements concentrent à eux seuls 19 % des vols de véhicules en France, toutes catégories confondues (voitures, deux-roues, utilitaires, engins de chantier).