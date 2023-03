En hiver, c'est l'autonomie des voitures électriques qui fond

Conçues pour fonctionner de façon optimale dans des conditions printanières, avec une température idéale d’environ 25°, les batteries des véhicules électriques n’aiment pas le froid.

Et pour cause, en cas de températures très basses, voire négatives, outre le chauffage, les différents effets du froid sur un véhicule électrique nécessitent un surplus d’énergie au détriment de l’autonomie de batteries.

Un phénomène de nouveau constaté par le Touring Club Suisse (TCS), et la Fédération Automobile de Norvège (NAF), qui ont réalisé cet hiver un test grandeur nature de plusieurs véhicules électriques. Selon le TCS, qui avait réalisé ce même test l’été dernier, le bilan hivernal est frappant. Alors que l’essai estival avait abouti à des autonomies inférieures de 5 % en moyenne aux valeurs standards annoncées par les constructeurs, l’autonomie constatée en hiver est cette fois inférieure en moyenne de 25 % par rapport aux valeurs WLTP obtenues en laboratoire.

Les deux organisations précisent par ailleurs que « les paramètres que sont l’autonomie et la consommation d’énergie ont été déterminés lors d’un essai routier contrôlé en conditions réelles, au cours duquel les voitures ont couvert le même parcours dans des conditions identiques. »

À l’occasion de ce test, 28 voitures électriques de différents constructeurs ont été étudiées parmi lesquelles de nombreux constructeurs chinois étaient représentés aux côtés de Tesla (États-Unis), des marques européennes Volkswagen, BMW, Mercedes, Škoda et Renault, des constructeurs sud-coréens KIA et Hyundai et des marques japonaises Toyota et Nissan.

Résultat, la Tesla Model S Dual Motor a obtenu les meilleurs scores grâce à une capacité de batterie de 95 kWh et à une autonomie effective de 530 km. Elle est suivie par la Tesla Model X Plaid (capacité de 95 kWh et autonomie de 437 km) et par la BMW i4 eDrive40 dotée d’une batterie de 80 kWh et faisant état d’une autonomie de 433 km. Les cinq dernières voitures du classement ont parcouru à peine plus de 300 km.

La Tesla Model Y s’est quant à elle imposée sur le terrain de la consommation avec 16,6 kWh aux 100 km, talonnée par la Kia Niro EV (17,2 kWh/100 km) et la MG 4 (17,3 kWh/100 km). Sans surprise, la très volumineuse voiture électrique chinoise Hongqi E-HS9 occupe la dernière place, sa consommation étant pratiquement deux fois plus élevée (29,1 kWh/100 km).