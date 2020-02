En Inde, Volkswagen lance le Taigun, cousin du T-Cross

C'était un modèle que nous avions presque oublié chez Volkswagen, notamment avec la multiplication des SUV depuis des années. Le Taigun est pourtant bel et bien une réalité, plus de huit ans après la sortie du concept. La marque allemande a présenté son Taigun au salon Auto Expo, en Inde, où le Taigun aura affaire à une connaissance : le Vision In de Skoda.

Sans surprise, les proportions sont similaires à celles du Skoda Vision IN, et pour cause : ils partagent la même plateforme, à savoir la MQB modulaire. Le Taigun mesure 4,2 mètres de longueur et reprend certains détails de style du Volkswagen T-Cross, son cousin européen. Il y aura bien évidemment des différences entre les deux modèles, à commencer par la technologie et les équipements, mais force est de constater que Volkswagen n'a pas non plus conçu un Taigun au rabais.

En effet, sous le capot, les clients indiens pourront retrouver le moteur essence 1.5 turbo de 130 ch à désactivation de cylindres. Un 1.0 TSI de 115 ch est également au programme, et une version à gaz naturel est également à l'étude. Le Taigun sera par ailleurs vendu au choix en boîte manuelle ou automatique DSG.