En quoi roulent les Anglais ?

Intéressons-nous aux goûts automobiles de nos voisins. Aujourd’hui, le Royaume-Uni.

La Renault Clio vient de clôturer l’année 2024 en tête des ventes de voitures neuves en France. Mais alors qu’elle bénéficiait d’une bonne image chez nos voisins britanniques avec son célèbre slogan publicitaire « va va voom », elle n’apparaît même pas dans le top 10 des meilleures ventes du pays en 2024 illustré par les spécialistes de Car Industry Analysis.

Là-bas, c’est le Ford Puma qui a dominé le marché en 2024 avec 48 430 exemplaires écoulés, soit une petite baisse de 3%. Il devance un quatuor d’autres SUV avec le Kia Sportage (47 163 unités), le Nissan Qashqai (42 418), le Nissan Juke (34 454) et le Tesla Model Y (32 862). La Volkswagen Golf suit en sixième position devant le Hyundai Tucson, la Mini, le Volvo XC40 et le MG HS.

Les modèles fabriqués au Royaume-Uni ont la cote

Sans surprise, on voit que les rares véhicules grand public encore construits au Royaume-Uni sont appréciés par la clientèle. Les Nissan Qashqai et Juke sont en effet assemblés à Sunderland. Ce n’est pas le cas du Ford Puma ou du MG HS, mais le premier cité appartient à une marque historiquement connue là-bas pour ses usines locales (ainsi que sa touche anglaise) et le second à un constructeur britannique racheté par un groupe chinois. Notez qu’il n’y a plus aucune voiture française dans ce top 10 alors que les produits de chez Renault et Peugeot y figuraient régulièrement par le passé.