Escape Race, la nouvelle émission auto "percutante" de Michelle Rodriguez

Le principe d'Escape Race (ou The Getaway Driver en VO) ? Il est très simple. Letty, pardon, Michelle Rodriguez, et Wyatt Knox, champion de rallye, convient trois candidats avec leur voiture au centre d'une friche industrielle postapocalyptique de 24 hectares parsemée d'épaves. Tour à tour, l'objectif dans la première manche est de trouver l'une des deux sorties dont la position change à chaque fois, ce qui permet de remporter 2 000 dollars, ou au pire d'être le dernier à être intercepté par l'un des deux patrouilleurs à votre recherche, le premier étant éliminé. Dans la seconde partie se déroulant de nuit, après parfois quelques heures de réparation bien nécessaires, la récompense passe à 5 000 dollars, le nombre de voitures à votre poursuite à trois et il n'y a plus qu'une sortie.

Les participants engagés viennent d'univers bien différents, du Youtubeur au pilote professionnel. Et ce qu'il y a de bien, même si cette remarque tend vers le sociopathe, c'est que la partie détaillant leur profil se résume à la portion congrue. Pas de CV sans fin, pas d'interminables interviews de leurs ami-e-s d'enfance et pas non plus de mise en scène avec des rivalités ridiculement exagérées entre les candidats pour la caméra, on commence par un descriptif de la voiture et ensuite, littéralement, roule ma poule.

Et côté automobile, il y a de tout : de la BMW E36 de drift à la Subaru Impreza de rallye en passant par la Volkswagen Golf de circuit, certains même s'y risquent en vieille Nissan Primera P10 ou… en Tesla Model S flambant neuve. De quoi satisfaire tout le monde avec des résultats n'ayant bien souvent rien à voir avec la préparation du véhicule ou sa valeur.

Ce dernier paramètre se révèle d'ailleurs très important car les occasions d'accrocher un élément du décor ne manquent pas, encore plus la nuit, et surtout les patrouilleurs se montrent absolument sans pitié, poussant les participants à la faute quand ils ne les percutent pas frontalement, les renvoyant bien souvent sur une dépanneuse, fumante et avec chaque panneau de carrosserie froissé. Au-delà des accrochages quasi systématiques, c'est aussi l'occasion de voir de belles démonstrations de pilotage particulièrement bien filmées à l'aide de drones et d'entendre rugir jusqu'au rupteur les moteurs parmi les plus musicaux.

Est-ce qu'on ressort d'un épisode plus intelligent ou avec une culture de l'automobile approfondie ? Probablement pas. Mais est-ce que ce concept novateur est jouissif à regarder avec le cerveau déconnecté et en famille ? Absolument, et l'extrait ci-dessous en est un beau concentré.