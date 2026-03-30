Le Kia EV2 débarque sur un segment en pleine effervescence, qui va bientôt voir arriver d’ailleurs encore d’autres protagonistes comme le Volkswagen ID. Cross, ou le Skoda Epiq. Mais à aujourd’hui, il se défend très bien face à des poids lourds comme le Peugeot E-2008. Ce dernier est plus grand, un peu plus habitable, plus dynamique, mais… il coûte plus de 10 000 € plus cher !

Le Jeep Avenger est lui encore plus petit. Jovial et coloré, il accuse le coup en termes de rapport prix/équipement, en commençant 10 000 € plus cher.

La principale rivale de l’EV2 est en réalité la Renault 4 e-Tech. Certes plus chère de 3 000 € et quelques en entrée de gamme, et moins bien équipée, moins autonome, elle se rattrape sur les prix de la grosse batterie en finitions hautes, qui s’alignent sur la coréenne, mais elle reste moins autonome, même avec la grosse batterie.

Au final, le rapport prix/prestations/équipement est très favorable à l’EV2, qui n’est battu sur ce terrain que par les Citroën Ë-C3 et Fiat Grande Panda, qui sont un peu plus low cost dans leur conception. et elles sont moins performantes, vont moins loin et sont moins technologiques.

Notre verdict : franchement une bonne surprise

L’EV2 a tout de la bonne affaire de 2026. Il coche presque toutes les bonnes cases et les rares défauts semblent surmontables. Il est habitable par rapport à son gabarit, confortable, très bien équipé, performant, et très efficient sur la route. À son volant, on a l’impression d’être au volant d’un SUV compact et non d’un petit urbain. Les bémols d’aspects pratiques ou de banquette coulissante indisponible, s’ils sont bien réels, ne peuvent à eux seuls dissuader d’un achat.

De plus, ses tarifs sont bien placés. Et la remise de lancement de 1 200 € pour la petite batterie et 1 500 € pour la grosse, aide à passer sous les 20 000 € en prix d’attaque, encore faut-il pouvoir bénéficier des aides maximales. La concurrence, si l’on excepte les Citroën Ë-C3 ou Fiat Grande Panda, au positionnement plus « essentiel », peine à proposer un rapport qualité/prix/prestation équivalent.

L’EV2 pourrait donc bien réussir à se faire une place sur le marché, contrairement à l’EV3, qui ne peut bénéficier des aides.

Caradisiac a aimé

Le confort de suspension

L’efficience énergétique

L’insonorisation

Les performances correctes

Le niveau d’équipement, y compris en entrée de gamme

Les palettes au volant pour régler la régénération au lever de pied

L’ergonomie assez simple

La maniabilité en ville (diamètre de braquage court) Caradisiac n’a pas aimé La banquette arrière 2 places coulissante indisponible pour le moment

La sensation à la pédale de frein

L’absence de mode one pedal

Le plancher de coffre qui ne peut se placer au fond du coffre

Les rangements un peu petits