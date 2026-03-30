Prix canons et prestations redoutables : le Kia EV2 peut-il faire un hold-up dans la catégorie des SUV urbains ?
6. Kia EV2 Autonomie Standard 42,2 kWh Earth - Les principales caractéristiques techniques
Les chiffres clés
|Kia Ev2 145 AUTONOMIE STANDARD 42.2 KWH EARTH
|Généralités
|Finition
|EARTH
|Date de commercialisation
|12/03/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|150 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|84 mois
|Durée de garantie de la batterie (en mois)
|96 mois
|Durée de garantie de la batterie (en kilomètres)
|160000 km
|Dimensions
|Longueur
|4,06 m
|Largeur sans rétros
|1,80 m
|Hauteur
|1,58 m
|Empattement
|2,57 m
|Volume de coffre mini
|362 L
|Volume de coffre maxi
|1 201 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 645 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Couple
|250 Nm
|Puissance moteur
|145 ch
|Autonomie en électrique combinée
|308 km
|Capacité batterie
|42,20 kWh
|Location batterie
|Non
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Roues motrices électriques
|Av
|Recharge
|Puissance du chargeur intégré
|11 kW
|Temps de recharge mini sur prise domestique
|4,1 h
|Temps de recharge mini sur prise rapide
|0,5 h
|Type de prise de charge
|Combo CCS
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|161 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.7 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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