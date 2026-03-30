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Kia Ev2

Essai

Prix canons et prestations redoutables : le Kia EV2 peut-il faire un hold-up dans la catégorie des SUV urbains ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

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6. Kia EV2 Autonomie Standard 42,2 kWh Earth - Les principales caractéristiques techniques

 

Prix canons et prestations redoutables : le Kia EV2 peut-il faire un hold-up dans la catégorie des SUV urbains ?

 

Les chiffres clés

Kia Ev2 145 AUTONOMIE STANDARD 42.2 KWH EARTH
Généralités  
Finition EARTH
Date de commercialisation 12/03/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Durée de garantie de la batterie (en mois) 96 mois
Durée de garantie de la batterie (en kilomètres) 160000 km
Dimensions  
Longueur 4,06 m
Largeur sans rétros 1,80 m
Hauteur 1,58 m
Empattement 2,57 m
Volume de coffre mini 362 L
Volume de coffre maxi 1 201 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 645 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 250 Nm
Puissance moteur 145 ch
Autonomie en électrique combinée 308 km
Capacité batterie 42,20 kWh
Location batterie Non
Type batterie Lithium-ion Li
Roues motrices électriques Av
Recharge  
Puissance du chargeur intégré 11 kW
Temps de recharge mini sur prise domestique 4,1 h
Temps de recharge mini sur prise rapide 0,5 h
Type de prise de charge Combo CCS
Performances / consommation  
Vitesse maximum 161 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.7 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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