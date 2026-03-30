La gamme du Kia EV2 s’articule autour de 4 niveaux de finition. Et dès l’entrée de gamme, l’acheteur ne sera pas volé. En effet, contre 26 670 €, la finition d’entrée de gamme « Light », qui n’en a que le nom, en offre beaucoup. En dehors des équipements obligatoires (ESP, aide au démarrage en côte, lecture des panneaux, freinage d’urgence automatique, alerte de somnolence, etc.), elle ajoute l’entrée et démarrage sans clé, le régulateur de vitesse adaptatif, le système anticollision avec détection des angles morts, la caméra de recul, la climatisation automatique, les feux avant et arrière à LED, le triple écran avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Et la charge rapide 118 kW est déjà disponible.

La finition Air, contre 2 150 € de plus, ajoute : les jantes en alliage 16 pouces, la climatisation bi-zone, le préconditionnement de la batterie, les lève-vitres électriques séquentiels et le plancher de coffre à double niveau.

Le passage à la finition Earth, celle de notre essai, nécessite une rallonge de 1 500 €, et permet d’accéder aux jantes alliage 18 pouces, aux poignées affleurantes électriques, aux vitres arrière et lunette surteintées, à la recharge par induction, aux éléments de design extérieur finition chrome.

Enfin la GT-Line, si on se sent de rallonger de 2 000 €, offre une présentation spécifique mais aussi la conduite autonome de niveau 2 sur autoroute, les jantes 19 pouces, les sièges avant et volant chauffants, la navigation intégrée, et le système audio Harman Kardon.

On peut aussi sélectionner quelques packs, comme le pack recharge avancée (1 250 €) avec un chargeur 22 kW embarqué, et les fonctions V2L (vehicule to load, pour charger ou utiliser un appareil électrique), V2G (vehicule to grid, pour redonner de l’énergie au réseau en cas de besoin) ou V2H (vehicule to home, pour fourni de l’électricité à sa propre maison).

Le pack Executive (2 250 €, sur GT-Line uniquement) apporte les caméras 360°, l’affichage des voitures dans les angles morts, l’aide au stationnement à distance, l’éclairage d’ambiance dynamique, le siège conducteur électrique, le toit vitré ouvrant…