Prix canons et prestations redoutables : le Kia EV2 peut-il faire un hold-up dans la catégorie des SUV urbains ?
5. Essai Kia EV2 : l'évaluation dans la catégorie - 37 critères analysés et notés
Le Kia EV2 (135 à 145 ch, de 26 670 € à 37 320 €) est évalué dans la catégorie des SUV urbains électriques, qui comprend notamment :
La Renault 4 e-Tech Electrique : 120 à 150 ch, de 29 990 € à 37 490 €
Le Peugeot E-2008 : 156 ch, de 38 500 € à 44 100 €
La Citroën Ë:C3 : 113 ch, de 19 740 € à 27 950 €
La Fiat Grande Panda : 113 ch, de 23 900 € à 28 400 €
L'Opel Mokka-e : 156 ch à 280 ch, de 36 890 € à 46 490 €
Le Jeep Avenger : 156 ch, de 36 500 € à 40 500 €
Le Ford Puma Gen-e : 168 ch, de 33 990 € à 39 790 €
|EV2 Autonomie Standard 42,2 kWh Earth
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,5 /20
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