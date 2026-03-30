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Kia Ev2

Essai

Prix canons et prestations redoutables : le Kia EV2 peut-il faire un hold-up dans la catégorie des SUV urbains ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

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5. Essai Kia EV2 : l'évaluation dans la catégorie - 37 critères analysés et notés

 

Prix canons et prestations redoutables : le Kia EV2 peut-il faire un hold-up dans la catégorie des SUV urbains ?

Le Kia EV2 (135 à 145 ch, de 26 670 € à 37 320 €) est évalué dans la catégorie des SUV urbains électriques, qui comprend notamment :

La Renault 4 e-Tech Electrique : 120 à 150 ch, de 29 990 € à 37 490 €

Le Peugeot E-2008 : 156 ch, de 38 500 € à 44 100 €

La Citroën Ë:C3 : 113 ch, de 19 740 € à 27 950 €

La Fiat Grande Panda : 113 ch, de 23 900 € à 28 400 €

L'Opel Mokka-e : 156 ch à 280 ch, de 36 890 € à 46 490 €

Le Jeep Avenger : 156 ch, de 36 500 € à 40 500 €

Le Ford Puma Gen-e : 168 ch, de 33 990 € à 39 790 €

EV2 Autonomie Standard 42,2 kWh Earth
Budget
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
 
Pratique
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
 
Sécurité
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Autonomie
  • 4.67
  • 4.67
  • 4.67
  • 4.67
  • 4.67
 
Note globale : 13,5 /20
Explication des critères de notation
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