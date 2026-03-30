Bon a savoir, la production des modèles à grosse batterie ne commencera qu'au mois de juin 2026, donc nous n'avions à l'essai que des modèles à petite batterie de 42,2 kWh de capacité nette. On rappelle que le moteur associé développe la puissance respectable de 145 ch, ce qui fait que le coréen n'est pas à la ramasse face aux 150 ch d'une R4 à grosse batterie, aux 156 ch d'un Mokka-e ou aux 113 ch de la Citroën Ë-C3 par exemple. Notre version d'essai en finition Earth affiche un 0 à 100 km/h en 8,7 secondes, et consommation de 15,5 kWh/100 avec ses jantes de 18 pouces, pour une autonomie de 308 km. Les jantes de 16 pouces des finitions Air et Light permet de parcourir un peu plus, soit 317 et 312 km respectivement.

Après une montée à bord facile, la prise en main des commandes et l'installation au poste de "pilotage" se font sans encombre ni souci d'ergonomie. La position de conduite se trouve aisément. Les premiers tours de roue, en ville, permettent de constater d'emblée que l'insonorisation est bonne, et la filtration des suspensions remarquable, y compris sur les pavés ou les saignées, malgré les jantes de 18 pouces. On sent déjà que l'EV2 est typé confort. L'utilisation des palettes au volant, pour les différents niveau de réglage de la régénération au lever de pied, est ludique et efficace, mais il manque un mode one-pedal.

Un SUV urbain très à l'aise... en ville !

La maniabilité dans les petites rue de Lisbonne, théâtre de ces premiers essais, apparaît comme bonne, grâce à un diamètre de braquage de 10,30 m avec les jantes de 18 pouces (10,02 m en 16 pouces). Et les performances sont suffisantes, largement. On peut d'ailleurs sélectionner son mode de conduite à l'aide d'un bouton sur le volant, et la différence entre mode est sensible. Le mode éco bride un peu trop la puissance. En normal, c'est du classique et en sport, les accélération sont plus immédiates et les reprises plus consistantes. La consommationen ville s'est établie à 11 kWh/100 de moyenne, ce qui permet d'envisager 402 km d'autonomie, soit pas loin des 427 km annoncés officiellement en ville selon la norme WLTP.

Quant à la visibilité, elle est plutôt bonne, et la caméra de recul avec fonction 360° de notre modèle (bonne qualité d'image au demeurant) a rendu les manoeuvres moins risquées encore, même si la rétrovision est correcte sans cela.

Sorti de la ville, l'EV2 reste efficace et efficient

Sur route, l'EV2 ne perd aucunement de sa superbe. On a vraiment l'impression d'être au volant d'un modèle de catégorie supérieure, un peu comme quand on est au volant d'une Renault Clio. Le confort reste impeccable, sans que les suspensions soient non plus trop souples. Bien sûr, il est clair que le réglage a été défini pour privilégier la souplesse et le confort, plus que pour rendre la conduite dynamique. Mais cela dit, le roulis est contenu, et les passagers pas trop ballotés sur mauvaise route.

Les performances sont toujours consistantes, avec des accélérations vives, et des reprises suffisantes pour doubler en toute sécurité. D'ailleurs, quand on hausse le rythme, l'EV2 reste sécurisant. Il sous-vire largement, ce qui est plus facile à maîtriser que le survirage. De toute façon, l'ESP veille au grain. Mais le train avant garde de la directivité, et un différentiel électronique semble présent pour améliorer la motricité en sortie de virage (mais je peux me tromper, c'est juste qu'on a l'impression que la roue intérieure au virage freine légèrement pour éviter d'élargir trop la trajectoire). Les sièges maintiennent bien, et le grip des pneus d'origine, pourtant des pneus Hankook ion EV à faible résistance au roulement, adaptés aux VE (on trouve aussi des Michelin insonorisés avec de la mousse à l'intérieur de la bande de roulement), est appréciable et permet de rouler assez vite sans avoir l'impression que les gommes crachent leur silice.

Une consommation toujours bien maîtrisée, même en conduite rapide

Et côté consommation, dans ces conditions et en ayant largement profité de la puissance disponible, nous n'avons pas dépassé les 15 kWh de moyenne. Ce qui fait plus de 280 km d'autonomie, soit là encore pas si loin des 308 km annoncés. En conduite plus coulée, les chiffres WLTP sont à notre avis atteignables. Mais, car il y a un mais, nous n'avons pas emprunté l'autoroute plus d'une quinzaine de kilomètres sur notre essai, et en plus plutôt à 110 km/h qu'à 130. Une portion de ce type aurait fait augmenter la moyenne.

Pour le fun, nous avons tenté une petite session d'éco-conduite poussée, par représentative évidmment, mais on a obtenu 9,1 kWh/100 en parcours urbain, soit 463 km possibles. Pas mal !

Au chapitre des bémols relevés lors de l'essai, une direction qui manque de précision et de retour d'information, sans que ce soit handicapant, et une sensation à la pédale de frein peu naturelle. Elle est molle, spongieuse, et il faut appuyer fort dessus pour tirer le meilleur du freinage. Les alertes en tout genre sont également un peu agaçantes, mais Kia a eu la bonne idée de rendre les bips assez discrets. On ne cherche donc pas trop à les supprimer.

Le bilan routier est donc favorable à l'issu des quelques 150 km réalisés. Cet EV2 est une bonne surprise, considérant son prix contenu.