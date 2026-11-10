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Essai Lexus ES : de petits défauts, mais les taxis vont certainement l’adorer

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides

Julien Bertaux

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La grande berline de Lexus fait peau neuve. En plus d’un nouveau style extérieur et intérieur, elle profite toujours d’un grand espace à bord, mais double pour la première fois son offre : électrique et hybride. Essai de cette seconde version qui adopte une chaîne de traction revue.

Essai Lexus ES : de petits défauts, mais les taxis vont certainement l’adorer
Pour la première fois, la Lexus ES est proposée en hybride et en électrique, mais c'est la première qui devrait se vendre le plus.

 

EN BREF

Huitième génération de ES
Nouvelle hybridation
Existe aussi en électrique
Prix de 67 200 €

 

Après huit ans de bons et loyaux services, Lexus renouvelle sa berline ES qui devient le porte-étendard de la marque. Pour l’occasion, elle grandit nettement en atteignant une longueur de 5,14 m. Son gabarit la place entre une Série 5 et une Série 7 chez BMW par exemple, mais son tarif est nettement plus proche de la première que de la seconde.

Côté style, elle reprend les codes des modèles les plus récents avec des lignes un peu plus sages. On note toutefois que les traits anguleux sont préservés. En revanche, l’intérieur a été totalement revu avec une approche nettement plus simple, que l’on retrouvera sur les prochains modèles de la marque.

Comme pour la génération précédente, la ES se prive d’un hayon, nettement plus pratique qu’une malle de coffre.
Comme pour la génération précédente, la ES se prive d’un hayon, nettement plus pratique qu’une malle de coffre.

Traitée à l’horizontale, elle s’équipe d’un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces accompagné d’un écran tactile de 14 pouces. Celui-ci permet de commander un nouveau système d’exploitation qui n’apporte pas beaucoup plus que celui présent sur les modèles actuels. Le graphisme manque de modernité, mais il a l’avantage d’éviter que l’on se perde dans des menus complexes.

Changement total de physionnomie pour la planche de bord, qui adopte un style épuré. Le niveau de finition est exemplaire.
Changement total de physionnomie pour la planche de bord, qui adopte un style épuré. Le niveau de finition est exemplaire.

Comme toute Lexus qui se respecte, la qualité de l’assemblage ne fait pas défaut, de même que les matériaux employés. Mention spéciale pour les contre-portes, particulièrement soignées. Pour le bien-être au quotidien, on aurait apprécié des rangements plus accueillants, que ce soit au niveau des bacs de portières ou de la console centrale. Et ce n’est pas la boîte à gants qui compense…

Comme pour l’ancienne génération, cette Lexus a le sens de l’accueil. Un point non négociable pour celle qui est la coqueluche des taxis et sociétés de transport. L’espace aux jambes est royal, de même que la posture, et la garde au toit reste correcte. En revanche, la place du milieu est inhospitalière du fait de la rudesse de l’assise et du dossier. De même, l’attention apportée à ses passagers régresse d’un cran puisque la console regroupant les commandes de la climatisation, du système audio ou encore de l’inclinaison des dossiers disparaît. Il faut alors se contenter de deux buses d’aérations et de deux prises USB.

L’espace dédié aux jambes est royal à l’arrière.
L’espace dédié aux jambes est royal à l’arrière.
Le coffre n’est pas le point fort de cette auto.
Le coffre n’est pas le point fort de cette auto.

Les occupants ne devront pas voyager trop lourd. Avec un volume de 493 litres, le coffre n’est pas ridicule, mais la concurrence fait mieux et cela reste décevant pour une auto de ce gabarit.

À noter que la version électrique fait mieux : 517 litres. Oui, pour la première fois cette ES devient une watture. Elle se dote d’un électromoteur de 227 ch associé à une batterie de 77 kWh bruts (72 kWh nets) pour une autonomie de 581 km. Bonne nouvelle, elle est facturée au même prix que la version hybride à l’essai.

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Chiffres clés *

  • Longueur : 5,14 m
  • Largeur : 1,92 m
  • Hauteur : 1,55 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 454 l / 493 l
  • Boite de vitesse : Auto. à 1 rapport
  • Carburant : Hybride essence électrique
  • Taux d'émission de CO2 : 121 g/km
  • Date de commercialisation du modèle : Avril 2026

* A titre d'exemple pour la version II 2.5 300H LUXE.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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