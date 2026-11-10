Essai Lexus ES : de petits défauts, mais les taxis vont certainement l’adorer

EN BREF Huitième génération de ES

Nouvelle hybridation

Existe aussi en électrique

Prix de 67 200 €

Après huit ans de bons et loyaux services, Lexus renouvelle sa berline ES qui devient le porte-étendard de la marque. Pour l’occasion, elle grandit nettement en atteignant une longueur de 5,14 m. Son gabarit la place entre une Série 5 et une Série 7 chez BMW par exemple, mais son tarif est nettement plus proche de la première que de la seconde.

Côté style, elle reprend les codes des modèles les plus récents avec des lignes un peu plus sages. On note toutefois que les traits anguleux sont préservés. En revanche, l’intérieur a été totalement revu avec une approche nettement plus simple, que l’on retrouvera sur les prochains modèles de la marque.

Traitée à l’horizontale, elle s’équipe d’un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces accompagné d’un écran tactile de 14 pouces. Celui-ci permet de commander un nouveau système d’exploitation qui n’apporte pas beaucoup plus que celui présent sur les modèles actuels. Le graphisme manque de modernité, mais il a l’avantage d’éviter que l’on se perde dans des menus complexes.

Comme toute Lexus qui se respecte, la qualité de l’assemblage ne fait pas défaut, de même que les matériaux employés. Mention spéciale pour les contre-portes, particulièrement soignées. Pour le bien-être au quotidien, on aurait apprécié des rangements plus accueillants, que ce soit au niveau des bacs de portières ou de la console centrale. Et ce n’est pas la boîte à gants qui compense…

Comme pour l’ancienne génération, cette Lexus a le sens de l’accueil. Un point non négociable pour celle qui est la coqueluche des taxis et sociétés de transport. L’espace aux jambes est royal, de même que la posture, et la garde au toit reste correcte. En revanche, la place du milieu est inhospitalière du fait de la rudesse de l’assise et du dossier. De même, l’attention apportée à ses passagers régresse d’un cran puisque la console regroupant les commandes de la climatisation, du système audio ou encore de l’inclinaison des dossiers disparaît. Il faut alors se contenter de deux buses d’aérations et de deux prises USB.

Les occupants ne devront pas voyager trop lourd. Avec un volume de 493 litres, le coffre n’est pas ridicule, mais la concurrence fait mieux et cela reste décevant pour une auto de ce gabarit.

À noter que la version électrique fait mieux : 517 litres. Oui, pour la première fois cette ES devient une watture. Elle se dote d’un électromoteur de 227 ch associé à une batterie de 77 kWh bruts (72 kWh nets) pour une autonomie de 581 km. Bonne nouvelle, elle est facturée au même prix que la version hybride à l’essai.