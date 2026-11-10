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Lexus Es 2

Essai

Essai Lexus ES : de petits défauts, mais les taxis vont certainement l’adorer

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides

Julien Bertaux

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3. La gamme de la Lexus ES est réduite à sa plus simple expression

 

Essai Lexus ES : de petits défauts, mais les taxis vont certainement l’adorer

Chez Lexus, l’approche est simple, une seule version est au catalogue, que ce soit pour l’électrique ou l’hybride.

Lexus ES 300h Luxe : 67 200 €
L’équipement est pour le moins complet puisqu’elle bénéficie du combiné d’instrumentation de 12,3 pouces de l’écran tactile de 14 pouces, du dernier système multimédia LexusConnect, du pare-brise et des vitres acoustiques sur la version électrique, de la pompe à chaleur, du hayon électrique, des sièges avant chauffants et ventilés, du toit ouvrant, ou encore du système audio Mark Levinson à 17 HP. Il est toutefois possible d’agrémenter le tout avec le Pack Innovation comprenant l’affichage tête haute, le rétroviseur intérieur numérique, le stationnement automatique et la vision à 360°.

Equipements et options

Version : II 2.5 300H LUXE

Equipements de sécurité

  • Essuie-glace AV à détecteur de pluie

  • Lave-phares haute pression

  • Système d&#039;ouverture et de démarrage sans clé Smart Key

  • Système d&#039;accés et démarrage sans clé (Smart Entry &amp; Start)

  • Allumage automatique des feux

  • Points d&#039;ancrage ISOFIX aux places latérales AR

  • Verrouillage automatique des portes

  • Bouton de désactivation de l&#039;airbag (passager AV)

  • Airbags de genoux (conducteur et passager AV)

  • Feux de stop actifs

  • Assistance au démarrage en côte (HAC)

  • Feux de jour à LED

  • Airbags frontaux et latéraux (conducteur et passager AV)

  • Feux antibrouillards AR à LED

  • Allumage automatique des feux (AHB)

  • Système de surveillance de la pression des pneus avec indicateur par roue (AL-TPWS)

  • Feux AR à LED

  • Feux de route automatiques (AHB)

  • Feux de détresse automatiques (AFRHL)

  • Assistance au dépassement avec changement de voie automatique (LCA)

  • Airbags rideaux

  • Allumage automatique des feux de détresse

  • Antipatinage (TRC)

  • Répartiteur électronique de freinage (EBD)

  • Limiteur de vitesse couplé à la lecture des panneaux de signalisation (RSA)

  • Sécurité enfant ISOFIX pour les passagers latéraux AR

  • Airbags conducteur et passager avant à déclenchement différencié

  • Système antivol avec alarme, détection d&#039;intrusion, immobilisateur, Bande ultralarge (UWB)

  • Airbag central

  • Assistance à la conduite proactive (PDA)

  • Systèmes de freinage, stabilité, direction et motricité - ABS / BAS / EBD / ECB-R / EPB / EPS / TRC

Equipements de confort

  • Prétensionneurs de ceintures de sécurité AV et aux places latérales AR

  • Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur

  • Accoudoir central AR

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique

  • Rétroviseur intérieur électrochromatique (atténuation automatique de la brillance)

  • Volant chauffant

  • Direction assistée électrique (EPS)

  • Commandes au volant (audio, affichage, téléphone, reconnaissance vocale)

  • Accoudoir central AV avec espace de rangement

  • Frein de parking électronique

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Connectivité audio et téléphonie Bluetooth

  • Sièges AV chauffants et ventilés

  • Volant à 3 branches gainé de cuir

  • Vitres latérales AR et lunette AR surteintées

  • Banquette AR fixe

  • Palettes de changement de vitesses au volant

  • Système audio Pioneer à 10 HP

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

  • Siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs à réglages mémorisables (3 présélections)

  • Entrée et sortie facilitées (siège conducteur et volant rétractables électriquement)

  • Rappel visuel et sonore de non-bouclage des ceintures de sécurité

  • Connectivité audio et téléphonie mobile Bluetooth

  • Radio Numérique Terrestre (DAB)

  • Capteurs de stationnement AV et AR intelligents (ICS)

  • Sièges AV à 8 réglages électriques

  • Sièges AV avec soutien lombaire à 2 réglages

  • Lexus Climate Concierge

  • Porte-gobelets AV

  • Accès et sortie facilités (siège conducteur)

  • Pare-brise et vitres latérales AV hydrofuges

  • Contours de vitres noir

  • Rétroviseurs extérieurs avec fonction recul

  • Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

  • Rétroviseurs extérieurs asphériques

  • Régulateur de vitesse dynamique (DRCC)

  • Ecran central tactile 14&quot;

  • Climatisation S-Flow

  • Porte-gobelets AR

  • Poste conducteur avec fonction mémoire (siège, volant, rétroviseurs extérieurs) - 3 profils

  • Rétroviseur intérieur

  • Climatisation automatique avec technologie nanoe X

  • Accoudoir central AV avec garniture Tahara

  • Sièges AR Tahara

  • Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement, avec miroirs asphériques

  • Vitres latérales AV/AR anti-UV

  • Capteur de bris de vitre

  • Volant en Tahara

Esthétique / Carrosserie

  • Trappe à skis

  • Antenne de toit type aileron de requin

  • Toit ouvrant électrique entrebâillant et coulissant

  • Toit panoramique ouvrant

  • Film de protection de peinture

  • Ciel de toit à ouverture électrique

  • Jantes en alliage 19&quot; Piano Black aero covers, avec pneumatiques 235/55 R19

  • Sellerie en Tahara Noir

Autres équipements

  • Double verrouillage des portes

  • Verrouillage à distance

  • Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)

  • Direction à démultiplication variable (VGRS)

  • Commande d&#039;ouverture du coffre

  • Pare-brise dégivrant

  • Clignotants à impulsion (répétiteur x3) et rappel automatique

  • Moniteur d&#039;angle mort (BSM)

  • Freinage-Régénération à gestion électronique (ECB-R)

  • Ciel de pavillon noir

  • Système d&#039;éclairage d&#039;accueil

  • Kit de réparation des pneus

  • Indicateur du système hybride

  • Lexus Safety System+

  • Clignotants AV à LED

  • Lecture automatique des panneaux de circulation (RSA)

  • Capot surélevable (Pop Up Hood)

  • Mode EV (100 % électrique)

  • Eclairage du coffre LED

  • Avertisseur de circulation AR intelligent (RCTAB)

  • Appuie-tête réglables en hauteur

  • Appuie-tête réglables en hauteur et en profondeur

  • Plaques de seuils de portes AV avec logo LEXUS

  • Plaques de seuils de portes AR en résine

  • Avertisseur sonore piétons (AVAS)

  • Electrified Program

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence (eCall)

  • Soutien lombaire (2 positions) pour le conducteur et le passager AV

  • Caméra de recul

  • Coffre électrique

  • Points d&#039;ancrage i-Size aux places latérales AR

  • Système d&#039;ouverture/fermeture électronique des portes (e-Latch)

  • Eclairage d&#039;ambiance multicolore (64 couleurs)

  • Safe Exit Assist (SEA)- assistant de sortie du véhicule

  • Système de surveillance du conducteur (Driver Monitor)

  • Contrôle actif du bruit (ANC)

  • Eclairage de courtoisie à LED

  • Cockpit digital de 12,3&#039;&#039;

  • Hayon électrique

  • Avertisseur de circulation AV (FCTA)

  • Chargeur smartphone à induction

  • Pare-brise acoustique

  • Prise de courant 12 V à l&#039; AV

  • Détection des piétons à l&#039;AR

  • Assistant de sortie du véhicule (Safe Exit Assist)

  • Clé intelligente avec système antivol (ULB)

  • Conduite efficiente prédictive

  • Eclairage de courtoisie et rappel de clignotants intégrés

  • Freins AV à disque

  • Freins AR à disque

  • Projecteurs AV LED à simple lentille

  • Système de sécurité pré-collision avec détection des piétons

  • Système d&#039;arrêt d&#039;urgence du véhicule (EDSS)

  • Aide à la conduite proactive

  • Stabilisateurs

  • Système de maintien dans la file de circulation avancé (LTA)

  • Système de sécurité pré-collision (PCS) avec détection des intersections (ITA)

  • Système de moniteur de conduite Driver Monitor

  • Sécurité enfant

  • Information voyage

  • Combiné multi-informations

  • Boîte à gants avec éclairage LED

  • Purificateur d&#039;air avec filtre à pollen et désodorisant

  • Portières à ouverture et fermeture électronique (e-Latch)

  • Boîte à gants avec revêtement Tahara

  • Réglage automatique de la hauteur du faisceau

  • Sélecteur de mode de conduite (ECO / NORMAL / CUSTOM / SPORT)

  • Signalement de véhicule approchant par AR (RVAI)

  • Système de freinage d&#039;urgence (EDSS)

  • Calandre AV supérieure ouverte

  • Console centrale AV avec 1 port HDMI et 3 ports USB de type C

  • Services connectés standards Lexus Link+

  • Services connectés Connexion &amp; Conduite Lexus Link+

  • Services connectés Sécurité Renforcée Lexus Link+

  • Système multimédia LexusConnect

  • Commandes de contrôle dissimulées intégrées au tableau de bord

  • Garniture des portières en Tahara

  • Insert de tableau de bord finition micro-géométrique

Options disponibles

  • Peinture métallisée Blanc Nova

     : 

    1200 €

  • Peinture métallisée Gris Titane

     : 

    1200 €

  • Peinture métallisée Noir Graphite

     : 

    1200 €

  • Peinture métallisée Gris de Payne

     : 

    1200 €

  • Peinture métallisée Cuivre Basson

     : 

    1200 €

  • Peinture métallisée Gris Azur

     : 

    1200 €

  • Peinture métallisée Gris Iridium Gris Iridium

     : 

    0 €

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