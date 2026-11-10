Chez Lexus, l’approche est simple, une seule version est au catalogue, que ce soit pour l’électrique ou l’hybride.

Lexus ES 300h Luxe : 67 200 €

L’équipement est pour le moins complet puisqu’elle bénéficie du combiné d’instrumentation de 12,3 pouces de l’écran tactile de 14 pouces, du dernier système multimédia LexusConnect, du pare-brise et des vitres acoustiques sur la version électrique, de la pompe à chaleur, du hayon électrique, des sièges avant chauffants et ventilés, du toit ouvrant, ou encore du système audio Mark Levinson à 17 HP. Il est toutefois possible d’agrémenter le tout avec le Pack Innovation comprenant l’affichage tête haute, le rétroviseur intérieur numérique, le stationnement automatique et la vision à 360°.