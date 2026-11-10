3. La gamme de la Lexus ES est réduite à sa plus simple expression
Chez Lexus, l’approche est simple, une seule version est au catalogue, que ce soit pour l’électrique ou l’hybride.
Lexus ES 300h Luxe : 67 200 €
L’équipement est pour le moins complet puisqu’elle bénéficie du combiné d’instrumentation de 12,3 pouces de l’écran tactile de 14 pouces, du dernier système multimédia LexusConnect, du pare-brise et des vitres acoustiques sur la version électrique, de la pompe à chaleur, du hayon électrique, des sièges avant chauffants et ventilés, du toit ouvrant, ou encore du système audio Mark Levinson à 17 HP. Il est toutefois possible d’agrémenter le tout avec le Pack Innovation comprenant l’affichage tête haute, le rétroviseur intérieur numérique, le stationnement automatique et la vision à 360°.
Equipements et options
Version : II 2.5 300H LUXE
Equipements de sécurité
Essuie-glace AV à détecteur de pluie
Lave-phares haute pression
Système d'ouverture et de démarrage sans clé Smart Key
Système d'accés et démarrage sans clé (Smart Entry & Start)
Allumage automatique des feux
Points d'ancrage ISOFIX aux places latérales AR
Verrouillage automatique des portes
Bouton de désactivation de l'airbag (passager AV)
Airbags de genoux (conducteur et passager AV)
Feux de stop actifs
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Feux de jour à LED
Airbags frontaux et latéraux (conducteur et passager AV)
Feux antibrouillards AR à LED
Allumage automatique des feux (AHB)
Système de surveillance de la pression des pneus avec indicateur par roue (AL-TPWS)
Feux AR à LED
Feux de route automatiques (AHB)
Feux de détresse automatiques (AFRHL)
Assistance au dépassement avec changement de voie automatique (LCA)
Airbags rideaux
Allumage automatique des feux de détresse
Antipatinage (TRC)
Répartiteur électronique de freinage (EBD)
Limiteur de vitesse couplé à la lecture des panneaux de signalisation (RSA)
Sécurité enfant ISOFIX pour les passagers latéraux AR
Airbags conducteur et passager avant à déclenchement différencié
Système antivol avec alarme, détection d'intrusion, immobilisateur, Bande ultralarge (UWB)
Airbag central
Assistance à la conduite proactive (PDA)
Systèmes de freinage, stabilité, direction et motricité - ABS / BAS / EBD / ECB-R / EPB / EPS / TRC
Equipements de confort
Prétensionneurs de ceintures de sécurité AV et aux places latérales AR
Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur
Accoudoir central AR
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
Rétroviseur intérieur électrochromatique (atténuation automatique de la brillance)
Volant chauffant
Direction assistée électrique (EPS)
Commandes au volant (audio, affichage, téléphone, reconnaissance vocale)
Accoudoir central AV avec espace de rangement
Frein de parking électronique
Climatisation automatique bi-zone
Connectivité audio et téléphonie Bluetooth
Sièges AV chauffants et ventilés
Volant à 3 branches gainé de cuir
Vitres latérales AR et lunette AR surteintées
Banquette AR fixe
Palettes de changement de vitesses au volant
Système audio Pioneer à 10 HP
Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
Siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs à réglages mémorisables (3 présélections)
Entrée et sortie facilitées (siège conducteur et volant rétractables électriquement)
Rappel visuel et sonore de non-bouclage des ceintures de sécurité
Connectivité audio et téléphonie mobile Bluetooth
Radio Numérique Terrestre (DAB)
Capteurs de stationnement AV et AR intelligents (ICS)
Sièges AV à 8 réglages électriques
Sièges AV avec soutien lombaire à 2 réglages
Lexus Climate Concierge
Porte-gobelets AV
Accès et sortie facilités (siège conducteur)
Pare-brise et vitres latérales AV hydrofuges
Contours de vitres noir
Rétroviseurs extérieurs avec fonction recul
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs asphériques
Régulateur de vitesse dynamique (DRCC)
Ecran central tactile 14"
Climatisation S-Flow
Porte-gobelets AR
Poste conducteur avec fonction mémoire (siège, volant, rétroviseurs extérieurs) - 3 profils
Rétroviseur intérieur
Climatisation automatique avec technologie nanoe X
Accoudoir central AV avec garniture Tahara
Sièges AR Tahara
Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement, avec miroirs asphériques
Vitres latérales AV/AR anti-UV
Capteur de bris de vitre
Volant en Tahara
Esthétique / Carrosserie
Trappe à skis
Antenne de toit type aileron de requin
Toit ouvrant électrique entrebâillant et coulissant
Toit panoramique ouvrant
Film de protection de peinture
Ciel de toit à ouverture électrique
Jantes en alliage 19" Piano Black aero covers, avec pneumatiques 235/55 R19
Sellerie en Tahara Noir
Autres équipements
Double verrouillage des portes
Verrouillage à distance
Contrôle de stabilité du véhicule (VSC)
Direction à démultiplication variable (VGRS)
Commande d'ouverture du coffre
Pare-brise dégivrant
Clignotants à impulsion (répétiteur x3) et rappel automatique
Moniteur d'angle mort (BSM)
Freinage-Régénération à gestion électronique (ECB-R)
Ciel de pavillon noir
Système d'éclairage d'accueil
Kit de réparation des pneus
Indicateur du système hybride
Lexus Safety System+
Clignotants AV à LED
Lecture automatique des panneaux de circulation (RSA)
Capot surélevable (Pop Up Hood)
Mode EV (100 % électrique)
Eclairage du coffre LED
Avertisseur de circulation AR intelligent (RCTAB)
Appuie-tête réglables en hauteur
Appuie-tête réglables en hauteur et en profondeur
Plaques de seuils de portes AV avec logo LEXUS
Plaques de seuils de portes AR en résine
Avertisseur sonore piétons (AVAS)
Electrified Program
Système d'appel d'urgence (eCall)
Soutien lombaire (2 positions) pour le conducteur et le passager AV
Caméra de recul
Coffre électrique
Points d'ancrage i-Size aux places latérales AR
Système d'ouverture/fermeture électronique des portes (e-Latch)
Eclairage d'ambiance multicolore (64 couleurs)
Safe Exit Assist (SEA)- assistant de sortie du véhicule
Système de surveillance du conducteur (Driver Monitor)
Contrôle actif du bruit (ANC)
Eclairage de courtoisie à LED
Cockpit digital de 12,3''
Hayon électrique
Avertisseur de circulation AV (FCTA)
Chargeur smartphone à induction
Pare-brise acoustique
Prise de courant 12 V à l' AV
Détection des piétons à l'AR
Assistant de sortie du véhicule (Safe Exit Assist)
Clé intelligente avec système antivol (ULB)
Conduite efficiente prédictive
Eclairage de courtoisie et rappel de clignotants intégrés
Freins AV à disque
Freins AR à disque
Projecteurs AV LED à simple lentille
Système de sécurité pré-collision avec détection des piétons
Système d'arrêt d'urgence du véhicule (EDSS)
Aide à la conduite proactive
Stabilisateurs
Système de maintien dans la file de circulation avancé (LTA)
Système de sécurité pré-collision (PCS) avec détection des intersections (ITA)
Système de moniteur de conduite Driver Monitor
Sécurité enfant
Information voyage
Combiné multi-informations
Boîte à gants avec éclairage LED
Purificateur d'air avec filtre à pollen et désodorisant
Portières à ouverture et fermeture électronique (e-Latch)
Boîte à gants avec revêtement Tahara
Réglage automatique de la hauteur du faisceau
Sélecteur de mode de conduite (ECO / NORMAL / CUSTOM / SPORT)
Signalement de véhicule approchant par AR (RVAI)
Système de freinage d'urgence (EDSS)
Calandre AV supérieure ouverte
Console centrale AV avec 1 port HDMI et 3 ports USB de type C
Services connectés standards Lexus Link+
Services connectés Connexion & Conduite Lexus Link+
Services connectés Sécurité Renforcée Lexus Link+
Système multimédia LexusConnect
Commandes de contrôle dissimulées intégrées au tableau de bord
Garniture des portières en Tahara
Insert de tableau de bord finition micro-géométrique
Options disponibles
-
Peinture métallisée Blanc Nova:
1200 €
-
Peinture métallisée Gris Titane:
1200 €
-
Peinture métallisée Noir Graphite:
1200 €
-
Peinture métallisée Gris de Payne:
1200 €
-
Peinture métallisée Cuivre Basson:
1200 €
-
Peinture métallisée Gris Azur:
1200 €
-
Peinture métallisée Gris Iridium Gris Iridium:
0 €
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