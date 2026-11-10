Lexus vendra majoritairement cette déclinaison hybride. Une chaîne de traction unique sur le segment puisque la technologie rechargeable est privilégiée.

Toyota la maîtrise parfaitement et la fait évoluer, une sixième génération qui se veut plus compacte, plus légère, plus performante et moins énergivore, sans pour autant que Lexus en dévoile les chiffres. L’ensemble fait appel à un bloc thermique quatre cylindres 2,5 l et un électromoteur d’une puissance cumulée de 201 ch. Clairement, la performance n’est pas le but recherché (0 à 100 km/h en 8 secondes), à l’inverse de l’efficience. La marque communique des rejets de CO2 de 109 grammes et une consommation de 4,8 l/100 km.

Sans surprise, la transmission fait appel à un système à variation continue, d’une souplesse inégalable à l’usage, mais peu agréable lors des relances. Elle ne gomme pas totalement les sensations d’accélérations, mais le bruit du moteur à haut régime se fait entendre dans l’habitacle. D’ailleurs, c’est bien le seul reproche que l’on peut faire au sujet de l’insonorisation, car les bruits d’air et de roulement sont parfaitement contenus.

Si les meilleures places sont assurément à l’arrière, celle du conducteur est loin d’être une punition. La position de conduite, quoiqu’un peu haute du fait de l’espace prévu pour la batterie, conviendra au plus grand monde, le confort des sièges, la bonne lisibilité du combiné numérique et l’ergonomie soignée mettent tout de suite à l’aise. À noter que Lexus a eu la bonne idée de conserver des commandes physiques pour régler la température de la climatisation, mais celles de la ventilation passent par l’écran…

La douceur mécanique, notamment due à la transmission, invite à rouler à un rythme paisible. Pourtant, cette ES ne rechigne pas à adopter une allure plus soutenue. La direction n’offre pas un retour d’informations très fidèle, mais le grip du train avant est à souligner de même que la maîtrise du roulis. Cela n’est pas sans conséquence sur le confort puisque certaines remontées sèches sont à noter à basse vitesse. Il convient toutefois de relativiser puisque le moelleux prime la plupart du temps.

Dans tous les cas, un train de sénateur convient bien mieux à cette auto, et à sa mécanique qui privilégie les faibles consommations. Lors de notre essai, plutôt favorable à ces données, nous avons relevé seulement 4,8 l/100 km ! Un chiffre équivalent à celui de l’homologation. Bien sûr, il faut certainement compter un litre de plus sur autoroute, mais la performance reste très honorable. Quelle voiture de ce gabarit fait aussi bien ?