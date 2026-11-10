La nouvelle Lexus ES 300h, 224 ch et 67 200 €, est évaluée dans la catégorie des grandes berlines premium qui comprend les modèles ci-dessous. A noter que la japonaise est la seule à proposer une motorisation hybride non rechargeable.

La BMW Série 5, version 520i de 208 ch et 65 150 €

La Mercedes Classe E, version E200 Avantgarde de 204 ch et 66 700 €

L’Audi A6, version e-Hybrid quattro Business Executive de 299 ch et 66 800 €