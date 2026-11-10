5. La nouvelle Lexus ES face à ses concurrentes
La nouvelle Lexus ES 300h, 224 ch et 67 200 €, est évaluée dans la catégorie des grandes berlines premium qui comprend les modèles ci-dessous. A noter que la japonaise est la seule à proposer une motorisation hybride non rechargeable.
- La BMW Série 5, version 520i de 208 ch et 65 150 €
- La Mercedes Classe E, version E200 Avantgarde de 204 ch et 66 700 €
- L’Audi A6, version e-Hybrid quattro Business Executive de 299 ch et 66 800 €
|lexus es 2 300h
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,9 /20
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