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Lexus Es 2

Essai

Essai Lexus ES : de petits défauts, mais les taxis vont certainement l’adorer

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides

Julien Bertaux

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5. La nouvelle Lexus ES face à ses concurrentes

 

Essai Lexus ES : de petits défauts, mais les taxis vont certainement l’adorer

La nouvelle Lexus ES 300h, 224 ch et 67 200 €, est évaluée dans la catégorie des grandes berlines premium qui comprend les modèles ci-dessous. A noter que la japonaise est la seule à proposer une motorisation hybride non rechargeable.

  • La BMW Série 5, version 520i de 208 ch et 65 150 €
  • La Mercedes Classe E, version E200 Avantgarde de 204 ch et 66 700 €
  • L’Audi A6, version e-Hybrid quattro Business Executive de 299 ch et 66 800 €
lexus es 2 300h
Budget
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
 
Pratique
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Note globale : 13,9 /20
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