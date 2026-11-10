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Lexus Es 2

Essai

Essai Lexus ES : de petits défauts, mais les taxis vont certainement l’adorer

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides

Julien Bertaux

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6. La fiche technique de la Lexus ES 300h

 

Essai Lexus ES : de petits défauts, mais les taxis vont certainement l’adorer

Les chiffres clés

Lexus Es 2 II 2.5 300H LUXE
Généralités  
Finition LUXE
Date de commercialisation 16/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 5,14 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,55 m
Empattement 2,95 m
Volume de coffre mini 454 L
Volume de coffre maxi 493 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 895 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 2 478 cm3
Puissance 201 ch
Couple 227 Nm à 3 200 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 195 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8 s
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 121 g/km (wltp)
Bonus malus max 2190
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