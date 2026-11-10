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Lexus Es 2

Essai

Essai Lexus ES : de petits défauts, mais les taxis vont certainement l’adorer

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides

Julien Bertaux

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4. Essai Lexus ES : la concurrence, le bilan global, les tarifs

 

Essai Lexus ES : de petits défauts, mais les taxis vont certainement l’adorer

La concurrence : le choix d’une technologie plus onéreuse

Il n’y a pas véritablement de concurrentes frontales à cette Lexus ES. La BMW Série 5 débute à 65 150 €, ne dispose que d’une micro-hybridation, et n’offre pas un tel niveau de raffinement. Du côté de Mercedes, la Classe E n’est pas beaucoup plus chère, à partir de 66 700 €, et ne fait pas mieux côté hybridation. L’Audi A6 n’est disponible qu’en hybride rechargeable avec un peu plus de 100 km d’autonomie, mais le prix grimpe à 73 100 €.

À retenir : les taxis vont encore l’adorer

Il n’y a aucune raison pour que cette berline japonaise ne reste pas la chouchoute des taxis. Très sobre, confortable pour le conducteur et les passagers, logeable et suffisamment équipée, elle répond parfaitement à leurs besoins. De plus, elle est promise à une très bonne fiabilité, comme tous les modèles de la marque. En revanche, sa technologie embarquée moins poussée que celle de la concurrence et le faible choix de motorisations vont limiter son développement auprès des particuliers.

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II 2.5 300H LUXE 121 (wltp) 67 200 €  €

 

Caradisiac a aimé

  • La sobriété et la souplesse de sa mécanique
  • La qualité de la présentation
  • L’espace offert aux passagers arrière
  • L’insonorisation
  • Le niveau d’équipement
  • Le confort général...

 

Caradisiac n’a pas aimé

  • Malgré quelques remontées sèches de la suspension
  • Le système multimédia paraissant déjà daté
  • Les rangements peu volumineux
  • Le volume et l’accès du coffre
  • Choix unique en thermique et en électrique
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