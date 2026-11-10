La concurrence : le choix d’une technologie plus onéreuse

Il n’y a pas véritablement de concurrentes frontales à cette Lexus ES. La BMW Série 5 débute à 65 150 €, ne dispose que d’une micro-hybridation, et n’offre pas un tel niveau de raffinement. Du côté de Mercedes, la Classe E n’est pas beaucoup plus chère, à partir de 66 700 €, et ne fait pas mieux côté hybridation. L’Audi A6 n’est disponible qu’en hybride rechargeable avec un peu plus de 100 km d’autonomie, mais le prix grimpe à 73 100 €.

À retenir : les taxis vont encore l’adorer

Il n’y a aucune raison pour que cette berline japonaise ne reste pas la chouchoute des taxis. Très sobre, confortable pour le conducteur et les passagers, logeable et suffisamment équipée, elle répond parfaitement à leurs besoins. De plus, elle est promise à une très bonne fiabilité, comme tous les modèles de la marque. En revanche, sa technologie embarquée moins poussée que celle de la concurrence et le faible choix de motorisations vont limiter son développement auprès des particuliers.

Les prix Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus II 2.5 300H LUXE 121 (wltp) 67 200 € €

Caradisiac a aimé

La sobriété et la souplesse de sa mécanique

La qualité de la présentation

L’espace offert aux passagers arrière

L’insonorisation

Le niveau d’équipement

Le confort général...

Caradisiac n’a pas aimé