Essai - Peugeot 308 SW Hybrid 225 (2022) : que vaut la plus chère des 308 ?

À partir de 44 950 €

À peine commercialisée, la troisième génération de Peugeot 308 s’est déjà hissée dans le top 10 des voitures les plus vendues en France depuis le début de l’année 2022. Son dérivé break, appelé SW, compte pour environ 1/3 des ventes. Cette carrosserie représente un surcoût d’environ 1 000 € par rapport à la berline dont elle reprend intégralement l’offre de motorisations.

Tout en haut de la gamme, on retrouve une motorisation hybride rechargeable développant une puissance cumulée de 225 ch. Elle est d’office associée au plus haut de niveau de finition « GT » dont le prix de vente atteint la coquette somme 44 950 €, hors remise et bonus écologique de 1 000 €.

A ce prix, qui se rapproche fortement du secteur du premium, vous profiterez des meilleurs équipements disponibles à l’heure actuelle au sein du groupe Stellantis. C’est précisément le cas de notre version d’essai qui embarque les jantes 18’’ diamantées, le coloris Bleu Avatar métallisé, les feux Matrix à LED ou encore l’intérieur cuir, le i-cockpit 3D avec l’écran central de 10’’ équipé de tous les services connectés.

Dans la rue, le break dessiné Pierre-Paul Mattei suscite des réactions et spécialement cette version break dont la partie arrière est très sculptée. A bord, le nouveau client sera ravi de constater que le standing est à la hauteur des prix pratiqués. La planche de bord est spectaculaire et revêtue matériaux nobles et de plastiques moussés. On retrouve le nouveau i-Cockpit de nouvelle génération composé d’un petit volant qui cache la plupart du temps la vue sur l’instrumentation numérique 3D. A ses côtés, Peugeot a implanté un grand écran central de 10’’ haute définition dont l’interface a été revue. Le fonctionnement est rapide et intuitif et complété par des raccourcis numériques très réactifs. Le confort n'est pas oublié avec des sièges avant électriques, chauffant et ventilés, des vitres avant feuilletés et un hayon électrique.

La 308 SW bénéficie d’un empattement plus long (57 mm) que la berline censé apporter davantage d’espace aux places arrière. Si l’accès est facilité par une large ouverture de porte, l'habitabilité n'est pas extraordinaire surtout pour un adulte de plus d’1m80. La vocation d’un break est surtout d’apporter davantage de volume de coffre à ses clients et malgré l’arrivée des batteries dédiée à l’hybridation, la 308 SW est parvenue à conserver une capacité de chargement très bonne. Le volume à disposition passe de 608 litres pour une 308 SW thermique à 548 litres pour cette version hybride rechargeable. La française propose même un logement sous plancher pour ranger les câbles de recharge. De plus, la largeur du coffre est généreuse et le seuil bas facilite le chargement. La modularité, elle, est classique avec une banquette arrière fractionnable 2/3 – 1/3 avec une trappe à skis et rabattable mécaniquement depuis le coffre. La surface n’est pas totalement plane mais le volume, lui, grimpe à 1 634 litres.

La Peugeot 308 SW hybride est disponible en deux niveaux de puissance : 180 et 225 ch. Dans les deux cas, le groupe motopropulseur est le même. Seule la puissance de la partie thermique diffère. Dans notre cas, l’hybridation est assurée par un quatre cylindres essence 1.6 PureTech de 180 ch associé à un moteur électrique de 110 ch placé en amont d’une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. L’ensemble délivre une puissance cumulée de 225 ch, un couple maxi de 360 Nm et une autonomie en tout électrique homologuée à 59 km selon le cycle WLTP. La propulsion électrique est assurée par une batterie de 12,4 kWh qui se recharge entièrement en 7h05 sur une prise standard 8A à 1,8 kW, 3h25 sur une prise renforcé en 16A à 3,2 kW ou en 1h40 via le chargeur 7,4 kW optionnel (400 €) en 32A, des chiffres standards pour la catégorie.

L’efficience de cette version 225 ch est très proche de sa petite sœur. Le rayon d’action en 100% électrique se rapproche des valeurs d’homologation. Nous avons parcouru 48 km en tout électrique durant notre essai. La récupération d'énergie se limite à un unique mode B augmentant la régénération de façon beaucoup trop faible au lever de pied et activable via un bouton bien trop petit pour une utilisation ponctuelle confortable.

Batteries pleines, la consommation en carburant reste alors vraiment intéressante en mode « hybride » avec une moyenne relevée de 3,9 l/100 km sur un parcours mixte. D’où l’importance de recharger quotidiennement.

L’agrément de conduite est alors au rendez-vous avec une disponibilité immédiate grâce à l’électrique et des accélérations très soutenues. Malheureusement, on peine à trouver les 45 ch supplémentaires de cette Hybrid 225 par rapport à l'Hybrid 180. Les performances sont très proches La seule différence concerne les reprises de 80 à 120 km/h et la vitesse maxi (220 km/h contre 235 km/h). Seul un dixième de secondes les sépare sur le 0 à 100 km/h réalisé ici en 7,6 s. Au regard de la différence de prix (+ 1900 €) à finition équivalente, la différence de performances n’est pas suffisamment marquée selon nous.

Une fois la batterie à son seuil minimum, le système bascule en hybride simple. La consommation en carburant grimpe alors en flèche avec une moyenne qui flirte avec les 8 l/100 km. Notez que l’hybride dispose d’un réservoir de 40 litres contre 53 litres pour les versions thermiques, ce qui réduit l’autonomie si les batteries ne sont pas rechargées régulièrement.

En action, la 308 SW brille. La lionne se montre aussi dynamique que la berline malgré son empattement plus long. La direction est précise, le roulis parfaitement maîtrisé et le niveau de confort y est excellent malgré la présence de grandes jantes de 18’’ sur notre version d’essai. Seul point noir : une aide au maintien dans la voie trop intrusive et trop brutale.