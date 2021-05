EN BREF Citadine 3+1 portes 100% électrique À partir de 29 500 €

Apparue en 1957, la Fiat 500 est très rapidement devenue un modèle incontournable dans l'histoire automobile et encore plus pour Fiat qui est particulièrement dépendant de ce modèle. Au fil des années et de son histoire, elle a été déclinée à toutes les sauces que ce soit en break (500 Giardiniera), SUV urbain (500 X), monospace (500 L et 500 L Living). Sans surprise, c’est donc elle qui a été choisie pour devenir le premier modèle électrique de chez Fiat. Et comme cela ne suffisait pas, voici une atypique version dénommée 500 3+1.

dailymotion Essai vidéo - Fiat 500e 3+1 : une porte qui fait la différence ?

La Fiat 500 3+1 est originale, c’est une certitude, toutefois ce n’est pas la première fois qu’un constructeur installe des portes arrière à ouverture antagoniste. Ainsi, ce fut le cas dans le passé de BMW avec sa i3, de Mini avec son Clubman de première génération (2008) ou de Mazda avec sa RX-8 ou son MX-30. Au-delà de l’effet de style, le but recherché est d'améliorer l’accessibilité aux places arrière. Et c’est aussi ce qui a motivé les ingénieurs de chez Fiat.

Néanmoins, ces derniers n’ont pas choisi d’installer deux portes arrière mais une seule à la manière de la Mini du côté du trottoir à savoir à droite. Cette porte additionnelle ne s’ouvre pas de façon indépendante car il est nécessaire d’ouvrir la porte avant. Une fois cette opération faite, on bénéficie d’un accès simplifié plus grand d’une trentaine de centimètres. Pratique pour faire sortir des enfants en toute sécurité ou installer un siège-bébé, mais il sera tout de même nécessaire de rabattre le dossier du siège passager.

Mis à part cela, pas de changement concernant les aspects pratiques. L’habitabilité arrière est toujours restreinte et le volume de coffre petit avec seulement 185 litres.

On notera toutefois que l'installation de cette nouvelle porte n’a aucune influence sur la longueur qui reste stable à 3,63 m et il en est de même du style toujours aussi caractéristique et reconnaissable au premier coup d'œil malgré les évolutions de cette nouvelle génération comme par exemple le logo 500 sur la calandre qui remplace le traditionnel Fiat, les nouveaux projecteurs en deux parties ou les poignées de portes désormais camouflées.

Cette nouvelle génération, qui a servi de base à cette 3+1, se distingue également par une planche de bord complètement revue. Elle fait la part belle au numérique que ce soit au niveau de l’instrumentation ou de l’écran multimédia mesurant 7 et même 10,25 pouces sur les finitions hautes. Même si les plastiques sont durs - ce qui est classique dans la catégorie – la présentation globale est très agréable au niveau du dessin et propose de nombreux rangements à l’image de la console centrale entre les deux sièges qui en accueille en plus des commandes du volume de la radio, des modes de conduite et du frein de parking.