EN BREF SUV familial Hybride rechargeable 59 290 €

Si vous découvrez ici pour la première fois cet Across forcément celui-ci vous fait penser à un autre SUV japonais : le Toyota Rav 4. Rien d’étonnant en cela, puisque l’alliance entre Toyota et Suzuki a permis à ce dernier de récupérer à moindre frais un break compact (la Swace, clone de la Toyota Corolla Touring Sports) et donc ce SUV, le Suzuki Across.

dailymotion Essai vidéo - Suzuki Across (2023) : restylage intérieur

Même s’il est esthétiquement très proche, il se différencie juste par quelques détails esthétiques que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur avec des boucliers spécifiques et bien évidemment le logo. L’Across ne connaît pas toutefois pas le même succès que son cousin qui s’est vendu à 7 200 exemplaires en 2022 en France alors que notre Across a su séduire seulement 428 clients. Plusieurs raisons peuvent expliquer une telle différence. Le SUV de Toyota - qui est disponible aussi en hybride, ce qui n’est pas le cas de l’Across - possède un ancrage nettement plus ancien sur le marché et surfe sur une excellente réputation. Il bénéficie enfin d’un réseau de concessionnaires plus important.

Même si les chiffres de ventes sont bien évidemment importants pour Suzuki, ils ne constitue pas l'unique raison de cette alliance. Cet Across permet, en effet, à la marque de disposer d’une gamme 100% hybride cohérente en proposant tous les types d’hybridation qu’elle soit légère (12 ou 48 v), complète ou hybride rechargeable. Une bonne stratégie pour toucher une clientèle plus large.

C’est finalement dans l’habitacle que se situent les principales nouveautés avec notamment un agrandissement des écrans que ce soit l’instrumentation qui atteint désormais 12,3 pouces contre 7 auparavant ou l’écran multimédia qui mesure désormais 10,5 pouces contre 9 avant. La présentation intérieure est classique au niveau du dessin. Rien à redire au niveau de la qualité des matériaux, qui est de bon niveau.

Même constat pour l’habitabilité arrière intéressante pour une famille avec la possibilité de transporter aisément trois personnes. Pas de souci pour les bagages avec un volume de chargement de 490 litres. Sous le plancher, vous aurez le choix entre une roue de secours temporaire ou un logement pour ranger les câbles. Et pour une fois, l’hybridation n’a pas de conséquence sur le volume du réservoir qui reste à 55 litres, c’est-à-dire le même volume que le Rav 4 en version thermique.